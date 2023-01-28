Yoğun bakıma alındı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa İskele anayolu üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, alkollü olduğu iddia edilen sürücü Onur Armağan’ın, 47 yaşındaki Hasan Kelek’e çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle 30 metre sürüklenerek ağır yaralanan Kelek, Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Kelek’in durumunun kritik olduğu açıklandı.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; kaza saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki LL 637 plakalı araç ile İskele’den Gazimağusa istikametine doğru seyreden Onur Armağan, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve önce yol kenarında yaya olarak bulunan Hasan Kelek’e ardından başka bir araca çarptıktan sonra yolun soluna doğru savruldu. Sürücünün yönetimindeki savrulmanın etkisiyle araç tarlaya uçarak tavanı üzerinde durdu. Hasan Kelek ise şiddetli çarpmanın etkisiyle 30 metre savruldu.

Yoğun bakımda

Kaza sonucu yaralanan Hasan Kelek ve Onur Armağan Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması ve çoklu kırıkları olduğu belirlenen Hasan Kelek, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Kelek’in durumunun kritik olduğu açıklandı. Alkollü sürücü Onur Armağan ise acil servisteki tedavisinin ardından polis tarafından tutuklandı. Sürücünün kaza esnasında 420 promil alkol tesiri altında olduğu iddia edildi

Sürücü ile ağır yaralanan Hasan Kelek’in, İskele bölgesinde faaliyet gösteren bir inşaat firmasında birlikte çalıştıkları da belirlendi.