Zehie’nin nefes borusunu yırttı

İskele’nin Long Beach bölgesinde hunharca katledilen 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un katil zanlısı 21 yaşındaki Sefer Buğra Altuntaş, dün yine geniş güvenlik önlemleri arasında İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Duruşmada cinayetle ilgili detaylar aktarıldı. Zehie Helin Reessur’un başına aldığı çekiç darbelerinden dolayı değil, çenesine boruyla vurulması sonucu oluşan nefes borusu yırttığı sonucu öldüğü açıklandı.

Öte yandan duruşma öncesi kadın örgütleri mahkeme önünde eylem yaparak, şiddeti önlemeye yönelik yasaların acilen elden geçirilmesini talep etti.



Korkunç detaylar aktarıldı

Müfettiş Muavini Erdim Kara olayın 25 Ocak 01.59 ile 02.12 saatleri arasında gerçekleştiğini yineleyerek, zanlının İskele’de Long Beach bölgesinde bir şirkete ait inşaat şantiye alanında LM 560 plakalı araç içerisinde tartıştığı genç kızı nasıl öldürdüğüne dair detayları aktardı.

Kara, zanlı Sefer Bugra Altuntaş’ın, araç içerisinde tartıştığı Zehie Helin Reessur’un başına, demir çekiç ile defalarca vurduğunu anımsattı.

Zanlının genç kızı araçla 100 metre ileride inşaatların arasına götürdüğünü anlatan Kara, burada Reessur’u araçtan indirdiğini, ardından boru ile çene kısmına 2 kez vurarak öldürdüğünü belirtti. Zanlının 2 gönüllü ifade verdiğini ve olayı açık şekilde anlattığını da açıklayan Kara, maktule önceki gün bir otopsi gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Kara, otopsi raporuna göre Reessur’un başına aldığı çekiç darbelerinin tedavisinin mümkün olduğunu, ölüm nedeninin çene kısmına aldığı darbeler ve nefes borusu yırtılması nedeni olduğunu açıkladı.

Cinayet aletini tarlaya attı

Zanlının cinayetin ardından Derinya bölgesine gittiğini anlatan Kara, burada aracı ve kıyafetlerini yakmaya çalıştığını, daha sonra olayda kullandığı çekici de askeri bölgede bulunan bir arsaya attıktan sonra, bölgede bulunan tellerden geçerek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne gittiğini açıkladı.

Kara, zanlının, Rum polisi tarafından aynı gün tespit edilerek Birleşmiş Milletler aracılığı ile KKTC’ye teslim edildiğini hatırlattı.

Soruşturmanın sürdüğünü bildiren polis, aranan emarelerin olduğunu belirtti ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının, 7 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkeme önünde eylem

Toplumcu Demokrasi Partisi ile Bağımsızlık Yolu kadın kolları dün duruşma öncesi mahkeme önünde döviz açarak cinayeti protesto etti. Dövizlerde “Kadın cinayetleri politiktir”, Tacize, şiddete karşı güvenli yasa istiyoruz”, “Bu ülkede kadın katliamı var”, Her yerde istismar, taciz, meclis uyuma,” “Katledilen kadınlar isyanımızdır” ve “Ataerkil adalet değil, gerçek adalet istiyoruz” ifadeleri yer aldı. Duruşmanın ardından Bağımsızlık Yolu Gazimağusa Örgütlenme Sorumlusu Sevgül Uzkan açıklama yaparken, TDP’den Ece Balcı da partisi ve Bağımsızlık Yolu adına ortak basın açıklaması okudu.

Yapılan ortak açıklamada vahşi cinayet kınandı ve aile içi şiddet yasasının bir an önce hayata geçirilmesi için meclise çağrıda bulunuldu.

Arkadaşları da eylem yapacak

Hunharca bir cinayete kurban giden Zehie Helin Reessur'un arkadaşları, "Helinler ölmesin" sloganıyla eylem yapacak.

Gazimağusa Meslek Lisesi öğrencileri eylem için, 31 Ocak Salı günü saat 11.00'de, okul önünde toplanacak.