Caretta Caretta  için büyük tehlike

Deniz kaplumbağalarının ve doğanın korunmasına yönelik çalışmalarla toplum bilincini artırmayı hedefleyen Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, denizlerimizdeki plastik atıkların son yıllardaki artışına ve bu atıkların deniz kaplumbağalarına verdiği zararlara dikkat çekti. Merkezden yapılan açıklamada tatlı su ihtiyaçlarını denizanalarını yiyerek sağlayan Caretta Caretta türü kaplumbağaların, denizanaları ile denizde atık halde yüzen plastik poşetleri ayırt edemeyip tüketebildiklerine vurgu yapıldı. Ayrıca, zamanla dibe çöken plastik atıkların dip bitkilerinin arasına karıştığı, otobur olan Chelonia Mydas türü yeşil deniz kaplumbağalarının farkında olmadan bu plastikleri yedikleri kaydedildi.

Kara: 10 kaplumbağadan 8’inde plastik atık tespit ediyoruz

Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projesi Müdürü Silem Sargın Kara, plastik atıkların son yıllarda dramatik sonuçlara yol açtığının altını çizerek bu atıkların kimi zaman kaplumbağaların sindirim sistemlerinde biriktiğini kimi zaman ise yüzgeçlerine veya boğazlarına dolandığını ifade etti. Atıkların organlarda ciddi tahribat yarattığını belirten Kara, uzuv kayıplarının yaşanabildiği, hatta bu zararların ölümle sonuçlanabildiği konusunda uyarıda bulundu. Merkeze getirilen 10 kaplumbağadan 8’inde plastik atık tespit ettiklerini belirten Kara, bu rakamın dahi son yıllarda denizlerimizdeki kirliliğin artışını gözler önüne serdiğini vurguladı. Kara: “Bugüne kadar plastik dolanması sonucu yaralanan ve yüzgecini kaybeden 6 deniz kaplumbağası Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı, 4’ünün tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanarak denize geri bırakıldı” dedi.

Çalışmalarında, plastik atıklar sebebiyle yaralanan deniz kaplumbağalarının tedavi ve bakım süreçlerine yoğunlaşırken aynı zamanda bilinçli nesiller yetişmesine de katkıda bulunmayı sürdürdüklerini vurgulayan Kara “Merkezimizi ziyaret eden her yaştan misafirlerimize kirliliğin sebepleri hakkında bilgiler veriyor, tedavi altındaki deniz kaplumbağalarını göstererek doğaya karışan plastiklerin doğurduğu travmatik sonuçları çarpıcı olarak açıklıyoruz” dedi. İlk günden beri toplumsal bilinç ve farkındalık düzeyini yükseltmek için projeler ürettiklerini belirten Kara, doğal yaşamın sürdürülebilirliği için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

