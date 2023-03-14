Kahramanlar anıldı

Bağlıköy Direnişi’nin 58. yıl dönümü ve direnişte şehit düşenler, Bağlıköy Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Tören, protokol sırasına göre şehitlik anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşma Bağlıköy Şehitleri Tertip Komitesi Başkanı Taner Kerimoğlu tarafından yapıldı.

Kerimoğlu, milli mücadele yıllarında Bağlıköy’de şanlı bir direniş sergilendiğini belirterek, bu adada özgürce yaşayabilmeyi şehitlere borçlu olduklarını ve şehitlerin asla unutulmayacağını söyledi.

Yedidalga İlkokulu Öğretmeni Melek Ergel de düşman saldırıları karşısında Kıbrıs Türk halkının toprağını ve özgürlüğünü canı pahasına koruduğunu ifade ederek, "Şehitlerin emaneti devletimizi ve bayrağımızı daha ileriye taşımak vazifemizdir" dedi.

Tören, şiirler okunmasıyla devam etti.

Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de bir konuşma yaptı.

Töre, küçük bir dağ köyü olan Bağlıköy’de 1958 ile 1974 yılları arasında 17 şehit verildiğini anımsatarak, bunun bir Rum barbarlığı ve soykırım olduğunu söyledi.

Tören, şehitler için dua okunması ve şehit kabirlerine çiçek bırakılmasıyla tamamlandı.

