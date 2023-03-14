19 iş yerine ihbar verildi

Girne’de faaliyet gösteren restoran ile halk sağlığını etkileyen ticari işletmeler yanında okul kantin ve mutfaklarının kontrolleri devam ediyor.

2 Ocak - 9 Mart tarihleri arsında Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından toplamda 351 işletme; genel hijyen, gıda güvenliği ve halk sağlığı uygulamaları ile ilgili olarak mercek altına alındı. Kişisel hijyen nedeniyle insan sağlığını etkileyen güzellik salonları ile berberler de hijyen kontrollerinden geçirildi.

Girne Belediyesi hudutları içerisinde bulunan tüm eğitim kurumlarının okul kantinlerinin hijyen denetimlerinin yapıldığı; genel alanlarda ise pest kontrol ile ilgili olan tüm zararlı vektörlerin mücadelesinin de tamamlandığı belirtilen açıklamada, ayrıca, bu yıl tüm orman çamları için son derece tehlikeli bir aşamaya gelen çam kese böceğine karşı okullarda bulunan çam ağaçlarının ilaçlamasının da yapıldığı kaydedildi.

Belediyenin genel hizmetleri kapsamında olan halk sağlığının korunması adına yasal mevzuat ve bilimsel verilere dayandırılarak gerçekleştirilen hijyen kontrolleri kapsamında eksikleri bulunan 6 işletme yazılı olarak uyarıldı; 19 işletmeye de ayrıca eksiklerini gidermemesi halinde kapatma ihbarı verildi.

3 farklı market ve büfe işletmesinde ayrıca Belediye Açık pazarında bulunan bir kuruyemişçide tespit edilen ve insan tüketimine uygun bulunmayan muhtelif gıda ürünlerine de imha edilmek üzere sağlık ekipleri tarafından el konuldu. Yasal mevzuat ve hijyen ile ilgili eksiklikleri bulunan bir işletmeye ise toplam 20.344.50 TL para cezası kesildi.