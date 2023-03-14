Yollarda güven kalmadı

Lefkoşa, Değirmenlik ve Ziyamet-Pamuklu anayolunda meydana gelen 3 ayrı kazada 3 kişi yaralandı. Lefkoşa’daki kazada 18 yaşındaki sürücü yoldan çıkıp Petrol İstasyonuna daldı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 01.00 sırlarında Didar Rustamov GP 757 plakalı aracıyla Kemal Aşık Caddesi'nden Cemal Gürsel Caddesi'ne doğru ilerlerken, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan kaldırıma çıktıktan sonra Memo Petrol İstasyonuna ait reklam panosuna çarptı. Kazada yaralanan Didar Rustamov, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından tutuklandı. Rustamov'un sigortasız araç kullanıp kaza yapmaktan tutuklandığı belirtildi.

Yoldan çıktı, çukura düştü

Değirmenlik'te saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada ise 69 yaşındaki Naciye Özcan yaralandı. Tepebaşı sokak üzerinde, yönetimindeki JT 712 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyreden Özcan, dikkatsizliği sonucu yolun solunda bulunan köprü taşına çarptıktan sonra, yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarptı ve yolun solundan çıkıp 6 metre derinliğindeki toprak zemine tavanı üzerinde düştü. Kaza sonucu yaralanan Özcan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Beton mikseri devrildi

Ziyamet-Pamuklu anayolunda 18.30 sıralarında gerçekleşen kazada ise Shohrat Avliyakuly’ın yönetimindeki beton mikseri devildi.

Kaza, yönetimindeki PV 354 plakalı beton mikseri ile Ziyamet istikametine doğru seyreden Avliyakuly’ın Kumyalı Arpa Siloları önlerine geldiğinde, yolun solundan çıkıp ve tekrar yola girdikten sonra, sol yan tarafı üzerine devrilmesi sonucu gerçekleşti. Kaza sonucu yaralanan beton mikseri sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesindeki tedavisi halen sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023, 10:52