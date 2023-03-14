Ana sorun sürat

Kuzey Kıbrıs’ta son bir haftada 80 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda bir kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Denetimlerde bin 60 araç sürücüsü rapor edilirken, en çok sürat suçu işlendiği belirtildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 6 -12 Mart tarihleri arasında, biri ölüm, 16’sı yaralanma ve 63’ü hasarla sonuçlanan toplam 80 kaza oldu. Bu kazalarda bir kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Kazalardan 25’i süratli araç kullanmak; 15’i dikkatsiz sürüş; 8’i kavşakta durmamak; 22’si yakın takip ve 10’u diğer etkenlerden dolayı yaşanırken, en çok kaza Başkent Lefkoşa’da meydana geldi. Lefkoşa’da 28; Gazimağusa’da 25; Girne’de 18; Güzelyurt’ta 4 ve İskele’de 5 kaza kayıtlara geçti.

Bahse konu dönem içerisinde ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde ise 14 bin 82 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen bin 60 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.



En çok işlenen trafik suçları:

Sürat:217

Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak: 191

Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak: 124

Seyir Halinde iken Cep Telefonu ile Konuşmak: 104

Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak: 51

Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak:43

Muayenesiz Araç Kullanmak:42

Dikkatsiz Sürüş: 41

Alkollü Araç Kullanmak: 33

Tehlikeli Sürüş: 13

"A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak: 11

Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak: 10

Trafik Işıklarına Uymamak: 8

"B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak: 6