‘Gerekli planlama yapılmadı’

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, çadırda eğitim uygulamasına değinerek, yağmur dolayısıyla yaşanan sıkıntının plan ve koordinasyon konusunda eksiklik yaşandığını gösterdiğini belirtti. Mecliste yaptığı konuşmada hükümeti eleştiren Erhürman, yağmur ihtimalinin önceden belli olduğunu, Cumhuriyet Lisesi’nde zemindeki sıkıntının da öngörülebilir olduğunu söyleyerek, aynı şeylerin tekrarlanmaması için konuyu gündeme taşımak istediğini belirtti. İnşaat Mühendisleri Odası’nın okulların depreme dayanıklılığı konusunda hazırladığı raporun henüz Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulmadığını dile getiren Erhürman, okullarda eğitime ilişkin farklı alternatifler yaratmak amacıyla çalışma yapmaya yönelik raporu görmeyi beklediklerini ifade etti.

Özersay: Kriz yönetilemedi

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da sosyal medyadan yaptığı açıklamada hükümeti sert bir dille eleştirirken "krizleri yönetme konusundaki beceriksizliğiniz sonucunda 21. Yüzyılda evlatlarımızı yağmurun içinde çadırlarda eğitime muhtaç ediyor" diyerek tepki gösterdi.

Özersay şunları belirtti:

“Bu ülkenin gerçeği çadırlar değil pratik ve yaratıcı çözüm bulamayan beceriksiz siyasilerin dombuladan hükümet olup o koltuklarda oturabiliyor olmasıdır! Bu ülkenin gerçeği irade yok sayılarak sizin gibi gayrimeşru bir hükümetin kurdurulmuş olması ve birilerinin bunu içine sindirip mecliste size halen daha hükümetmişsiniz gibi muamelede bulunuyor olmasıdır. Bu ülkenin gerçeği krizleri yönetme konusundaki beceriksizliğiniz sonucunda 21. Yüzyılda evlatlarımızı yağmurun içinde çadırlarda eğitime muhtaç ediyor olmanız ve bundan zerre yüzünüzün kızarmıyor olmasıdır. .Özetle bu ülkenin gerçeği ar damarınızın çatlamış olmasıdır. Ve maalesef buna rağmen size tahammül edenlerin, size o mecliste sahne kuranların bu durumu içlerine sindirebiliyor olmasıdır.”