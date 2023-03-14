KKTC'de 50 yılın ihmali

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Olası bir deprem durumunda tehlike yaratacağı belirlenen 4 okulun bazı öğrencileri dün çadırda eğitim görmeye başladı. Ancak sağanak yağış yüzünden Gazimağusa’nın Karakol İlkokulu ve Dr.Fazıl Küçük Meslek Lisesi’yle, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi’nde dersler yapılamadı. Bazı aileler çocuklarını okula göndermeme kararı aldı.

Çadırda eğitim uygulaması hemen tüm kesimlerden tepki görürken, Milli Eğitim Bakanı nazım Çavuşoğlu meclis kürsüsünden eleştirilere yanıt verdi. Çavuşoğlu "Çadırlar ülkenin gerçeği, bununla yüzleşmek gerek" dedi. Bu arada Gazimağusa Namık kemal Lisesi’nde okuyan 400 kadar öğrencinin Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin boş salonlarında eğitim göreceği belirtildi.

Çadırları su bastı, dersler yarım kaldı

Depremde yıkılma riski bulunduğu belirlenerek boşaltılan okullarda eğitim dün sabah çadırlarda başladı. Namık Kemal Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Karakol İlkokulu ve Cumhuriyet Lisesi öğrencileri dün sabah çadırlardaki sınıflarda yerini aldı. Ancak öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle Geçitkale’de bulunan Cumhuriyet Lisesi’nin avlusuna kurulan çadırları su bastı. Dersler yarım kalırken, bazı öğrencilerin okul çantaları ve kitapları çadırlarda kaldı. Öğrenciler otobüslerle evlerine gönderildi, geriye içi su ve çamurlarla dolu çadırlar kaldı.

Namık Kemal Lisesi’nde dönüşümlü eğitim

Derslerin çadırlarda yapıldığı bir diğer okul olan Gazimağusa Namık Kemal Lisesi’nde de buruk bir başlangıç verdi. Öğrenciler sabah 08.00’de kurulan 12 çadırda ders başı yaparken, Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Arkın Köseoğlu ile Asbaşkan Ahmet Doğan, okulun bin 300 öğrencisi, 100 öğretmeni ve 25 personeli olduğunu belirtti.

Eğitimin dönüşümlü yapılacağını belirten Köseoğlu ile Doğan, 9 ve 12’inci sınıfların bir gün, 10 ve 11’inci sınıfların ise diğer gün dönüşümlü okula geleceğini, çadırlarda eğitim sürerken, evde bulunan öğrencilerin de online olarak eğitime devam edeceğini açıkladı.

Köseoğlu ve Doğan, bin 300 olan öğrenci sayısını Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin aynı anda alabilecek kapasitede olmadığını, Yonpaş Lisesi’nin ay sonu tamamlanması ile bu sıkıntının ortadan kalkacağını ifade etti ve “sadece 15 günlük bir süreç, daha sonra tüm sıkıntıları aşacağız” şeklinde konuştu.

Karakol İlkokulu’nda anne isyanı

Gazimağussa’da bulunan Karakol İlkokulu’nda dünkü olumsuz hava şartları nedeniyle çadırlarda eğitim 2 gün ertelendi. Özlem Akbora isimli veli, “Savaşta mıyız, olağanüstü hal mi ilan ettik?” diyerek çadırda eğitimi protesto etti. Akbora, önceki gün kendilerine çadırlarda ders yapılacağı haberi verildiğinde, duyduklarına inanmak istemediklerini söyledi. Akbora, 40 yıldır gelip geçmiş tüm hükümetlerin okullara tek bir çivi çakmaması nedeniyle bu durumun yaşandığını belirtti. “Çocuklarımıza reva görülen eğitim şekli bu mudur” şeklinde konuşan Akbora, bu durumun normalleştirilmesine asla izin vermeyeceğini ve çocuğunu asla çadır da eğitime göndermeyeceğini ifade ederek isyan etti.



Sağlıklı değil

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, 20 öğretmen ve 318 öğrencinin bulunduğu Karakol İlkokulu binasının 1961 yılında inşa edildiğini o tarihten itibaren de okula tek bir çivi çakılmadığını söyledi. Çadırlarda eğitimin sağlıklı olmadığını belirten Maviş, öğrencilerin bu ortamda eğitim almasının uygun olmadığını savundu, Maviş, dün başlaması gereken çadırda eğitimin, havanın yağmurlu olması nedeniyle 2 gün ertelendiğini, okulda dönüşümlü olarak eğitimin devam ettiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu: Yılların ihmali

Olumsuz hava şartları nedeniyle çadırlarda başlatılması planlanan eğitim ilk günden sekteye uğradı, vatandaşlar, veliler ve siyasi birçok isim Milli Eğitim Bakanlığı’na ateş püskürdü. Eleştirilerin hedefi olan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, çadırların ülkenin gerçeği olduğunu, bununla yüzleşmek gerektiğini ifade etti ve okullar için yeterli kaynak olmadığından söz etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda eleştirilere yanıt veren Çavuşoğlu, 6 Şubat depreminden sonra ülkenin gerçeklerle yüzleşme zemini oluştuğunu söyledi ve yaşanan sorunların bir partiye mal edilemeyeceğini, geçmişten gelen sorunların birikimi olduğunu belirtti. Eğitimin sürekliliğinin önemini vurgulayan Çavuşoğlu, bunu sağlamak adına çalışmalar yapıldığını, çadırda eğitimin de bu çerçevede başlatıldığını kaydetti. Ülkede gelir ve gider dengesini düzenlerken birinci sırada maaşların, çok gerideki sıralarda ise okulların olamayacağını söyleyen Çavuşoğlu, bu dengenin ihtiyaçlar doğrultusunda kurulması gerektiğini belirtti. Çavuşoğlu, bakanlıkların sunduğu projelerin maddi imkansızlıklar nedeniyle yapılamadığını ifade etti.

Kamu ve okul binalarının durumunun sürpriz bir yanı olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, "hükümetin göreve geldiği 2019’dan beri 13 okula ellerinin değdiğini" belirterek, örnekler sundu. Çavuşoğlu, bu icraatların yanında özel şirketlerin de yapmayı planladığı okullarla ilgili protokoller imzalandığını ve imzalanmaya devam edeceğini söyleyerek, herkesin seferber olacağını belirtti.

Cumhuriyet Lisesi taşınacak

Çadırda eğitimin zorunluluktan, yıllardır biriken sorunlardan kaynaklandığını dile getiren Çavuşoğlu, eğitime ara vermemek adına eğitime devam edilebilmesi için çadırda eğitime başlandığını, Cumhuriyet Lisesi hariç sorun yaşanmadığını, 12 gün içinde bu okulun da taşınacağını söyledi.

Çavuşoğlu, Gazimağusa Belediyesi başta olmak üzere katkı koyan ve destek veren tüm belediyelere teşekkür etti.

Namık Kemal Lisesi 30 Mart’ta teslim edilecek

Namık Kemal Lisesi’nin 30 Mart’ta teslim edileceğini dile getiren Çavuşoğlu, diğer ihtiyacı olan okullar için 48 metre kare prefabrik sınıflar yapılacağını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023, 11:58