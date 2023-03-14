Bir rekor daha

Birleştirilmiş Hal Yasa Tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek, 12 yıl sonra oy birliğiyle kabul edildi.

Gıda güvenliğinin iyileştirilmesi ve ürünlerin fiyatlandırılmasına kurallar getiren yasayla birlikte marketler direkt üreticiden ürün alamayacak. Üreticiler yetiştirdiği ürünleri, pazar yerlerinde, üretici pazarlarında veya üretici satış noktalarında hale giriş yapmadan, sadece bildirimde bulunarak perakende olarak satabilecek.

Denetleme için ürünlere ürün künyesi zorunluluğu da getirildi. Ürün künyesinde üretim yeri, cinsi, üretici ve işletme ismi, varsa sertifika bilgileri ve ürünün sınıfı da yer alacak.

Yasanın görüşüldüğü Meclis Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu TAK’a yaptığı açıklamada, hallerle ilgili düzenlemenin Meclis gündemine ilk kez 13 yıl önce 2010’da geldiğine dikkat çekti.

Hasipoğlu, yasa sayesinde halka daha güvenli ve daha uygun fiyata yaş sebze ve meyve sunulacağına inandığını belirtti.

Yasa altında kurulacak hallerde ürünlerin toptan satışı, ithalatçı ve üreticiler yanında üretici ve kooperatifler tarafından da yapılabilecek. Fiyatlar her gün Hal Kurulu tarafından belirlenip yayımlanacak, üreticiler peşin ödenecek. Yasada cezai müeyyideler de bulunuyor.



Üretim planlanabilecek

Hasipoğlu, toptan mal ticaretinin sadece haller aracılığıyla olacağından yıllık üretim ve talep hakkında da bilgi sahibi olunacağını, oluşacak veri tabanı sayesinde de meyve sebze üretiminin planlanabileceğini söyledi.

Zaman zaman üreticinin verdiği fiyat ile tüketiciye yansıyan fiyatlar arasında uçurum olduğunun gözlemlendiğini kaydeden Hasipoğlu, “Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki bu uçurumu azaltmak için çözümlerden biri de Hal Yasası olacaktır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023, 10:54