İlk sefer 16 Nisan’da 

FLY Kıbrıs Hava Yolları’nın (FLYKHY) tanıtımı, dün akşam, Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binasında yapıldı.

FLY Kıbrıs Hava Yolları’nın Airbus A 320 uçağı, 16 Nisan Perşembe günü 174 yolcusuyla İstanbul Havalimanı’ndan Ercan Havalimanı’na ilk tarifeli uçuşunu yapacak.

Kıbrıs Hava Yolları başlangıçta, İstanbul’a karşılıklı 2 sefer, Ankara ve İzmir’e ise günde karşılıklı bir sefer düzenleyecek. FLYKHY’nin, 21 Mayıs itibariyle, Erbil, Tahran, Priştine, Amman ve Bakü’den Kuzey Kıbrıs’a charter seferler ile uçuş planladığı bilgisi de paylaşıldı.

FLY Kıbrıs Havayolları’nın lansman etkinliğine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, FLY Kıbrıs Havayolları Yönetim Kurulu kurucu ortaklarından Rauf Denktaş, Mehmet Dalman Yücel, Nusret Polat’ın yanı sıra bazı milletvekilleri, sektör temsilcileri, paydaşlar katıldı.

Lansman etkinliği, Türkiye’deki depremlerde hayatlarını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Ardından FLY Kıbrıs Hava Yolları yönetim kurulu kurucu ortaklarından Rauf Denktaş, Mehmet Dalman Yücel, Nusret Polat ile sırasıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Zorlu Töre birer konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın uçuşlarına son verildiğinde derin bir üzüntü duyulduğunu, üç iş insanının bu konudaki girişimlerinin kendilerini gururlandırdıklarını belirtti.

“Başarılara susayan bir halkız, gettolardan çıkarak bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurduk” diyen Töre, bu devletin büyük bir direnişle kurulduğunu vurguladı.



Arıklı: Biz cesaretlendirdik, önlerini açtık

Lansmanda konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın kurucu ortaklarını dinlerken aklına gelen “başarı” ile ilgili masalı paylaştı.

Ülkede girişimcilerin önünde ciddi engeller olduğunu kaydeden Arıklı, kendilerinin Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın üç kurucu ortağının önünü açtıklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) battığında duyulan üzüntüyü hatırlatan Arıklı, göreve geldiği andan itibaren ister milli ister yerli olsun bir havayolu şirketi kurulması için uğraştığını anımsattı ve “Bu arkadaşlarımız başardı… Biz cesaretlendirdik, önlerini açtık. Yaptığımız bu” dedi.

Ataoğlu: Bilet fiyatları düşecek

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bu girişimin cesaretle, cesaretlendirmeyle başarılı bir sonuca vardığını, 13 yıl aradan sonra özledikleri bir kutlama yapıldığını söyledi.

Ercan havalimanının özlenen açılışının da yakında yapılacağını ifade eden Ataoğlu, yeni havalimanı, ülkeye yeni şirketlerin de gelmesiyle yakınılan uçak fiyatlarının düşeceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise ülkede havayolları olmasının özleminin uzun zamandır yaşandığını kaydetti.

Denktaş: Halkın havayolları olacaktır

FLY Kıbrıs Havayolları Yönetim Kurulu kurucu ortaklarından Rauf Denktaş, “Böylesi anlamlı ve çok özel bir günde birlikte olmamız bizleri çok mutlu etmiştir” diyerek sözlerine başladı.

Rauf Denktaş, “Pandemi ve etkilediği ekonomik krizler, orman yangınları, trafik kazaları derken; on binlerce soydaşımızın yanı sıra 49 KKTC vatandaşımızı da yitirdiğimiz; anavatanımızı vuran asrın deprem felaketi sonrasında hızla toparlanmamız, yaralarımızı birlikte sarmamız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Polat: Yerli bir markanın hasreti ile doğdu

FLY KHY kurucularından Nusret Polat, “Burada büyük bir hayali gerçekleştirmiş olmanın verdiği heyecan ve mutluluğu” içinde olduklarını ifade ederek, “Öncelikle THY, ANADOLUJET ve PEGASUS Hava Yollarına uzun yıllardır başta bizlere ve adamıza vermiş olduğu destekler için teşekkürü borç biliriz. KKTC’de hızla büyüyen turizm sektörü için kendilerine olan ihtiyacımız önümüzdeki dönem her zamankinden daha da büyük olacaktır” dedi.

Yücel: Uçağımıza ‘Melekler Takımı’ adını koymaya karar verdik

FLYKHY kurucu ortaklarından Mehmet Dalman Yücel, FLY Kıbrıs Havayolları’nın iki yıldır üzerinde çalıştıkları bir proje olduğunu belirterek, 2020 yılında çalışmalara başladıklarını ve çalışmaları tamamlamak üzere iken dünyayı ve özellikle turizm sektörünü çok ciddi zarara uğratan pandemi süreci başladığını ve projenin hayata geçmesini ertelediğini aktardı.

“Bu vesile ile; son yıllarda yaşadığımız tüm felaketlerde aramızdan ayrılanlara herkese Allahtan rahmet, sevenlerini kaybedenlere sabır diliyorum” diyen Yücel, “Bu anlamda, yaşanan deprem felaketinin ardından vefat edenlerin anısını yaşatmak için, şirket olarak uçağımıza ‘Melekler Takımı’ adını koymaya karar verdik” dedi.

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Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023, 10:43