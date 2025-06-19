21 yıl sonra geri döndü

Yasa dışı yollardan 21 yıl önce Güney Kıbrıs’a giden Suriyeli Muhamad Alfarrouh Lokmacı Sınır Kapısı’ndan yasal giriş yaptığı esnada tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis; zanlının 2004-2005 tarihleri arasında tespit edilemeyen bir noktadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC'den Güney Kıbrıs’a gizlice gittiğini söyledi. Polis; zanlının 13 Haziran 2025 tarihinde Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan güneyden KKTC'ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis; zanlının 13 Haziran 2025 tarihinde Lefkoşa'da Askeri Mahkeme’ye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti.

Polis; bu süre zarfında zanlının adada ne maksatla kaldığının ve ülkede nasıl ve ne şekilde çıkış yaptığının akabinde başka herhangi bir suça karışıp karışmadığı hususunda bir araştırma yapıldığını ifade etti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını; ülkede yasal statüsü bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının ileride davalarında hazır bulunabilmesi için 20 günü geçmeyen bir süre ile merkezi cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

