Geçitkale’ye bağlı Mallıdağ ile Yamaçköy arasındaki ormanlık bölgede öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı askerler ile bir helikopter, İtfaiye ekipleri, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Orman Dairesi Müdürlüğü birlikte müdahale etti. Bölge halkı da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Karadan ve havadan müdahale sonucu yangın 6 saatte söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni belli değil

Mallıdağ ile Yamaçköy arasındaki ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına itfaiye, Orman Dairesi, itfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Teşkilatı ve bölge belediyeleri müdahale etti. Karadan ve havadan yangına müdahale edilirken, bölge halkı da çalışmalara katkı koydu.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için büyük uğraş verildi.

Bazı bölgelere kara araçları ulaşmakta güçlük çekti, bu nedenle KKTC'de konuşlanan helikopter yangın söndürme çalışmalarına dahil edildi.

Bakan Çavuş yangın söndürme çalışmalarını yerinde izledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, söndürme çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden detaylı bilgi aldı. Bakan Çavuş, yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınması ve benzer olayların önlenmesi adına tüm imkânların seferber edildiğini vurguladı.

Yangın bölgesine giden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, söndürme çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden detaylı bilgi aldı. Bakan Çavuş, yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınması ve benzer olayların önlenmesi adına tüm imkânların seferber edildiğini vurguladı.

Ekipler sabaha kadar nöbet tutacak

Mallıdağ ile Yamaçköy arasında saat 14.00 sıralarında çıkan ve rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın yürütülen yoğun müdahale çalışmaları sonucu saat 20.00’de kontrol altına alındı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı; Orman Dairesi, İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri, Polis Teşkilatı ve yerel belediye ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu yangının büyümesi önlendi.

Başbakanlık Müsteşarı ve Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, yaptığı açıklamada, “Olası risklere karşı tüm ekiplerimiz sabaha kadar bölgede teyakkuz halinde kalacak” dedi.