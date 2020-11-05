Kuzeyde 4, güneyde 166 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 4, Güney Kıbrıs’ta ise 166 yeni vaka belirlendi. Kuzeyde toplam sayı 949, güneyde ise 5 bin 100'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 351 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 1kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, 2 kişinin deniz yolu, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise daha önce pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu söyledi.

Pilli’nin açıklamasına göre Covid-19 genel durumu şöyle; yapılan toplam test sayısı 228 bin 477, toplam vaka sayısı 949, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 884, tedavisi devam eden vaka sayısı 60, pandemi merkezindeki hasta sayısı 9, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 51, toplam kaybedilen hasta sayısı 5, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 0.

Güneyde kritik eşik

Güney Kıbrıs’ta salgının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 5 bini aştı. Son 24 saatte 166 yeni Coronavirüs vakası saptandı. Toplam vaka sayısı 5 bin 100'e ulaştı.