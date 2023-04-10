Tehlike var

Kuzey Kıbrıs’ta önceki geceden dün sabaha kadar meydana gelen ve 4 alkollü sürücünün karıştığı

6 ayrı kazada 3 kişi yaralandı, biri 16 yaşında 4 sürücü tutuklandı. Bu arada ülke genelinde polis tarafından önceki gün yapılan trafik denetimlerinde 21 araç trafikten men edildi, 3 sürücü ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, önceki gün saat 22.30 sıralarında Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde meydana gelen kazada, Aykut Türkmen (E-27) 235 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GG 564 plakalı araç ile giderken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve Hamitköy Çemberi yakınlarında, Serkan Çelik(E-19) yönetimindeki KC 430 plakalı aracın sol ön yan kısmına çarptı. Kazada yaralanan Aykut Türkmen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından gözetim altına alındı.

Gazimağusa'da araç yayaya çarptı

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde de gece saat 23.00 sıralarında bir kaza yaşandı. Kazada, Furkan Sünmez (E-24), yönetimindeki UK 431 plakalı araç ile İskele’ye doğru seyrettiği sırada Koruk Market önlerinde, dikkatsizliği sonucu yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Oğuzhan Tokatlı(E-20)’ya çarptı.

Kazada sağ ayağı kırılan Oğuzhan Tokatlı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde gözetim altına alındı, araç sürücüsü Furkan Sünmez ise tutuklandı.

Alkollü sürücü tutuklandı

Gazimağusa-İskele anayolu üzerinde, dün sabah 02.00 sıralarında meydana gelen kazada ise Amin Borji (E-19) 62 miligram alkollü içki tesiri altında, PC 481 plakalı araç ile İskele’ye doğru giderken, Eyva Çemberi yakınlarında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundaki kaldırım taşlarına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı, araç sürücüsü Amin Borji tutuklandı.

İskele'de sürücü park halindeki araca çarptı

İskele Ceasar Resort içerisinde ise dün sabah saat 02.30 sıralarında yaşanan kazada Petr Isiakin (E-37) 249 miligram alkollü içki tesiri altında, UF 596 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, park halinde bulunan PM 986 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmadı, araç sürücüsü tutuklandı.

16 yaşında araç kullandı, kaza yaptı

Gönyeli’de de 16 yaşındaki sürücünün karıştığı bir kaza yaşandı. Atatürk Caddesi’nde meydana gelen kazada Mehmet Ali Koç (E-16), EM 167 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği sonucu önünde Ecevit Sokağa dönmek için bekleyen Sevda Baygün (K-47) yönetimindeki PR 126 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, 16 yaşındaki Mehmet Ali Koç sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklandı.

Lefkoşa-Girne anayolundaki kazada alkollü sürücü yaralandı

Lefkoşa-Girne Anayolu’nda dün sabah saat 04.40 sıralarında ise Mustafa Öztürk (E-28) 224 miligram alkollü içki tesiri altında, ZRB 802 plakalı araç ile Lefkoşa’ya doğru giderken, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu kavşağını geçtikten sonra sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve toprak sete çarpıp durdu. Kaza sonucu araç sürücüsü Mustafa Öztürk, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından gözetim altına alındı.



Sürat ve alkol

Alkol nedeniyle birçok kaza meydana gelirken, önceki gün kontrol edilen bin 647 araç sürücüsünden

335’i rapor edildi.

Rapor edilen sürücülerin 20’sinin alkollü içki tesiri altında araç kullandığı, 182’sinin ise yasal sınırın üzerinde süratli araç kullandığı tespit edildi.