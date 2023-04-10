Yoğun katılım oldu

Kanser hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla her yıl düzenlenen

Orkide Yürüyüşü’nün 20’ncisi dün Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı Dilekkaya ormanında gerçekleşti.

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) CENGO-V Vakfı ile iş birliği ve TELSİM ana sponsorluğunda düzenlenen yürüyüşe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Değirmenlik–Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler başta olmak üzere çok sayıda bakan ve bürokrat da katıldı.

Girne Con Kahve, Dima Discount ve Play FM’in de destek verdiği geleneksel Orkide Yürüyüşü’nün başlangıç ve bitiş noktalarında katılımcılar, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine çeşitli sürprizlerle karşılaştı.

Başta KAV olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi’nin bilgilendirmeler yaptıkları stantların yanı sıra çeşitli birlik ve kişilerin açtığı stantlarda doğal ve köy ürünlerinin, el emeklerinin satışı da yapıldı. KAV kendi açtığı stantta Şampiyon Melekler için hazırlanan t-shirt satışını da gerçekleştirdi.

Yürüyüş kapsamında gerçekleşen etkinliklerin yanı sıra; bilet numaralarını KAV’ın telefon numarasına SMS olarak gönderenler arasında yapılan çekilişte kazananlara çeşitli hediyeler verildi.

Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, yaptığı konuşmada “Kıbrıs’ta Kanser Araştırması yapan hemen hemen tek kurumuz ve bunun için de harıl harıl çalışıyoruz. Biz her yıl ısrarla ‘İlerleme Raporu’muzu sunuyoruz… Bundan bir tane alın eve götürün, okuyun, çocuklara gösterin” dedi ve katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.