Vay benim memleketim

Suna ERDEN

Girne’de bir eğlence mekanının park alanında yaşanan olayda, aşırı derecede alkollü olan

Kemal Davulcular, Ahmet Topaloğlu ve Hüseyin Atasayar, “Bize neden yan baktınız” diyerek sataştıkları iki kişiyi hastanelik edene kadar darp etti.

Zanlılar tarafından darp edilen Kadreddin Koç beyin kanaması geçirdi; Yavuz Buğra Tüken’in ise burun ve kaburga kemikleri kırıldı.

Olayın ardından 3 zanlı tutuklanırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Kadreddin Koç’un hayati tehlikesi olduğu açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis, olayın 9 Nisan 2023 tarihinde saat 01.15 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldiğini belirtti.

Polis memuru, bir işletmenin park alanı içerisinde Kemal Davulcular, Ahmet Topaloğlu ve Hüseyin Atasayar’ın kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle Kadreddin Koç ve Yavuz Buğra Tüken'e sataştıklarını söyledi. Polis, önce sözlü olarak iki şahsa sataşan 3 zanlının daha sonra fiziksel saldırıya geçtiğini açıkladı. Polis memuru, zanlıların Koç ve Tüken’i tekme, tokat darp ettiklerini belirtti.

Başına aldığı darbeler komaya soktu

Polis memuru, Koç’un başına aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirdiğini, Tüken'in ise burun ve kaburga kemiklerinin kırıldığını belirtti.

Koç’un Lefkoşa Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi servisinde kontrol altına alındığını kaydeden polis, Tüken'in ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Cerrahi Servisinde müşahede altına alındığını açıkladı.

Olayın ardından zanlıların gözaltına alındığını kaydeden polis, yapılan kontrolde Kemal Davulcular’ın olay esnasında 180, Ahmet Topaloğlu’nun 212 ve Hüseyin Atasayar’ın ise 171 promil alkol etkisi altında olduklarını belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ve Koç'un hayati tehlikesinin sürdüğünü belirterek, zanlıların ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme haklarında ‘ağır yaralama, vahim zarar, ciddi darp, sarhoşluk ve rahatsızlık’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

