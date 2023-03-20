banner564
banner556

Farklı bir etkinlik

Alayköy İlkokulu’nda farkındalık yaratmak amacıyla çocuklara kahvaltı ikram edildi

Farklı bir etkinlik

Gönyeli Alayköy Belediyesi ile PGC Catering Şirketi iş birliğinde Alayköy İlkokulu’nda “Kahvaltının Mutlulukla Bir İlgisi Olmalı" sloganı ile kahvaltı etkinliği düzenlendi.
Belediye’nin Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden verilen bilgiye göre, PGC Catering şirketinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği kahvaltı etkinliğine Gönyeli Alayköy Belediyesi de destek verdi.
Kahvaltı etkinliğinde, gıda mühendislerinin denetim ve kontrolünde hazırlanan paketler hijyen kurallarına uygun şekilde çocuklara ikram edildi.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tatlısu’da anlamlı buluşma
Tatlısu’da anlamlı buluşma
  1. KIBRIS

banner582

banner471

banner581

banner473