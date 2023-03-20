Tatlısu’da anlamlı buluşma

7.Tatlısu Ot Kültür Dayanışma Festivali bu yıl depremzedeler yararına köy meydanında yapıldı.

Festival, doğadaki yenilebilir otları tanıtarak, sağlıklı beslenmenin önemi vurgulamak amacıyla düzenlendi.

Etkinlik depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra depremde hayatını kaybedenler için dua okundu.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan etkinlikte yaptığı konuşmada, amaçlarının eğlence değil dayanışma ve yardımlaşma olduğunu belirterek, iptal edilen konserlere ayrılan bütçe, stantlardan ve satışlardan elde edilecek gelirin tamamının, "Şampiyon Melekler Takımı" anısına yapılacak olan bir proje ile depremzedelere bağışlanacağını söyledi.

Orçan, festivalin temasının, doğadan, doğal ve sağlıklı beslenme olduğunu dile getirdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, böylesi büyük acıların olduğu dönemde birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini belirterek, Adıyaman’da gerek hükümetin gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nin hep yanlarında olduğunu kaydetti.

Büyük önem taşıyor

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Şampiyon Melekler Takımı anısına ve depremzedeler yararına yapılacak olan her bir bağış ile yardımın büyük önem taşıdığını kaydederek, depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, “acınız acımız, acımız acınız” diyerek, yaşanan acıların ortak olduğunu söyledi. 10 binlerce deprem şehidi ve Şampiyon Melekler Takımını rahmetle anan Feyzioğlu, yaşanan tüm acılara rağmen hayatın devam ettiğini söyledi. Feyzioğlu, böylesi anlamlı bir festivale katılarak, katkı koyanlara teşekkür etti.



