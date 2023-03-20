Buğday daha dirençli

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin Alaniçi bölgesindeki deneme parsellerine ekilen buğday çeşitlerinin, arpa çeşitlerine göre kuraklığa daha dayanıklı olduğu görüldü.

Birliğin, toplam 17 çeşit sertifikalı arpa ve buğdayın çimlenme, kuraklık, hastalık ve dona karşı dayanıklılığını gözlemlemek için Alaniçi bölgesinde kurduğu deneme parselinde, buğday çeşitleri öne çıktı.

Denemede, ithal sertifikalı arpa ve buğday yanında, ülkede geliştirilen üç çeşit arpa da kullanıldı.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, TAK'a yaptığı açıklamada, üreticinin daha yüksek rekolte ve kaliteli verim almasına yardımcı olmak amacıyla başlatılan çalışmayla ilgili sonuçları paylaşarak “Gelinen noktada buğdaylar kuralığa daha iyi direnç gösterdi, arpalarda büyük sıkıntı var, tabii bu da mevsimseldir. Hepsi aynı gün ekildi, ancak 75-80 gün yağış olmadı” dedi

Arpa türleri arasında pek bir fark bulunmadığını, susuzluktan dolayı gelişim göstermedikleri, kök ve yaprak hastalığı gözlemlendiğini, arpaların üç yaprak dönemine gelmeden kuraklığa maruz kaldığından dolayı çok geri kaldığını ifade eden Nizam, buğdaylarda kök veya yaprak hastalığı olmadığından gelişimlerinin daha hızlı olduğunu kaydetti

Bir adım daha önde

Nizam, buğday çeşitlerinin kendi aralarında da tritikale (yemlik) buğday cinslerinin sert buğday cinslerine göre bir adım daha önde olduğunu ifade etti.

Deneme parseli dışında gözlemlemelerine de değinen Nizam, ekim tarihinin 2023’te çok büyük bir faktör olduğunu, deneme parseli ile ekimi 10 gün önce yapılan arpa tarlaları arasında, topraktaki nem ve adaptasyon kaynaklı ciddi farklar oluştuğunu, her şeye rağmen kırkambarın (üreticinin kendine yetiştirdiği tohumluk) adaptasyon sorunu olmadığından daha erken geliştiğini kaydetti.

Nizam, kırkambar ekili tarlaların üç adım daha önde olduğunu, ancak sertifikalı tohumların daha hassas ve adaptasyon sıkıntısı olduğu için geride kaldığını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2023, 11:47