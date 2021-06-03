Kafalar karışık

Suna ERDEN

Bir süre önce bir haber sitesinde yayınlanan ‘para karşılığında vatandaşlık verildiğine’ dair ses kaydının silah zoruyla alındığı ortaya çıktı.

Kemal Bayramoğlu (53) isimli şahsın, daha önceden tanıdığı çalışma izni ve iş takibi yapan Bengül İnebeyli’nin evine gittiği, silah zoruyla konuşturduğu, sesini kaydettikten sonra söz konusu haber sitesinde yayınlamasını sağladığı belirtildi.

Silah zoruyla ses kaydı alma olayının 26 Mayıs’ta saat 14.00 sıralarında gerçekleştiği, zanlının İnebeyli’ye silah doğrultup şiddet tehdidinde bulunduğu kaydedildi.

Bu gelişme üzerine Kemal Bayramoğlu gözaltına alındı.

Zanlı Kemal Bayramoğlu, ‘kanunsuz ateşli silah tasarrufu, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, şiddet kullanma tehdidi, mülke tecavüz’ suçlamalarıyla dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 28 Mayıs tarihinde internet sitelerinde yer alan ses kaydı ile ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi. Polis, soruşturma sonucu Bengül İnebeyli'yi tespit ettiklerini açıkladı.



Bengül İnebeyli'den ifade aldıklarını kaydeden polis, Kemal Bayramoğlu’nun silah zoruyla ses kaydını aldığını, kendi telefonuna messenger sosyal medya uygulaması üzerinden attırdığını ve bu ses kaydının da yayınlandığını beyan ettiğini aktardı.Zanlı Kemal Bayramoğlu’nun Düzova’da tespit edilerek gözaltına alındığını kaydeden polis, evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulamadıklarını açıkladı.Polis, zanlının cep telefonunun emare olarak alındığını da ifade etti.Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, incelenecek telefonlar, alınacak kamera görüntüleri ve ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Ses kaydında neler var

Bengül İnebeyli’ye ait olduğu ortaya çıkan ses kaydında Türkiye’den Ulusal Birlik Partisi’ne 50 bin kişinin KKTC vatandaşı yapılması için talimat geldiği iddia ediliyor.

Pasaport başı şahıslardan vatandaşlık alabilmeleri için 10 bin lira talep edildiği öne sürülüyor. Bengül İnebeyli, kendisine ait listede 30 kişi olduğunu, bunlardan 20’sinin işlemlerini kısa sürede hallettiğini söylüyor.

İnebeyli, “Bir iki günde kimlik çıkıyor. Kişi başı 10 bin lira alıyoruz” iddiasında bulunuyor.