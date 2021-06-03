Altınlar kuyumcuya satıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan’da nişanlısının evinden 120 bin liralık altın takı çaldığı iddia edilen Gözde Atmaca ile suç ortağı olduğu ileri sürülen Kadriye Mirka hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların çaldıkları altınların bir kısmını Lefkoşa’da 3 kuyumcuya sattıkları açıklandı. Satın alınan altınların bir kısmının eritildiği, emare olarak alınamadığı kaydedildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlıların, içerisinde bulunduğumuz Mayıs ayında, farklı günlerde, Akdoğan’da, Y.K isimli şahsa ait evin yatak odasından, muhtelif sayıda erkek ve kadın altın takılarını sirkat ettiklerini ve kuyumculara sattıklarını söyledi.

Polis memuru, olayın 24 Mayıs 2021 tarihinde kendilerine intikal ettiğini ve yürütülen soruşturmada zanlıların gözaltına alındığını belirtti.

Gazimağusa’da çaldılar Lefkoşa’da sattılar



Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında toplam 8 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, , bu süre içerisinde yapılan incelemeler sonucunda, çalınan altınların bir kısmının Lefkoşa’da 3 farklı kuyumcuya yaklaşık 15 bin TL karşılığında satıldığını tespit ettiklerini belirtti.Polis, satılan bazı altınların eritilmiş olduğunun belirlendiğini açıkladı.Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 10’ar bin TL nakdi kefalet ödemesi ve 2’şer kefilin, 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.