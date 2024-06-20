Turizm ve Folklor Araştırma Derneği (TUFAD) Isparta’da “Gül Festivali”ne katıldı.
Geniş alanlara yayılan gül kokuları arasında yürüyüş ve bol hatıra fotoğrafları çekildi.
Güneykent Kasabası içinde bulunan tarihi gül yağı fabrikası ve modern gül yağı fabrikasını gezdi.
Üyeler, çeşitli yerlerde gösterilerini sunarken, şehir ve çevresinde bulunan diğer coğrafi kültürel zenginliklerini de tanıma fırsatı buldu.
Güller’in şehrinde muhteşem anlar
Isparta’da festivale katılan TUFAD üyeleri, hem gösteri sundu hem de doğal zenginlikleri tanıma fırsatı buldu
Turizm ve Folklor Araştırma Derneği (TUFAD) Isparta’da “Gül Festivali”ne katıldı.
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