Güller’in şehrinde muhteşem anlar

Turizm ve Folklor Araştırma Derneği (TUFAD) Isparta’da “Gül Festivali”ne katıldı.

Geniş alanlara yayılan gül kokuları arasında yürüyüş ve bol hatıra fotoğrafları çekildi.

Güneykent Kasabası içinde bulunan tarihi gül yağı fabrikası ve modern gül yağı fabrikasını gezdi.

Üyeler, çeşitli yerlerde gösterilerini sunarken, şehir ve çevresinde bulunan diğer coğrafi kültürel zenginliklerini de tanıma fırsatı buldu.

