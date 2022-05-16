‘Gurur ve mutluluk’

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, 4. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında Lapta Balıkçı Barınağı’nı ziyaret etti. Ziyarette Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk’un da katılımıyla kaplumbağa salımı etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte Gülden Almond, Patron ve Toprak isimli üç deniz kaplumbağası daha özgürlüğe uğurlandı. Merkezin mimarı, Net Holding Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, 4. kuruluş yıldönümünün gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kutlama etkinlikleri düzenleniyor

Merit International Otelleri’nin sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçen Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, kuruluşunun 4. yıldönümü kapsamında bir dizi kutlama etkinliği düzenliyor.

Bugüne kadar 50 deniz kaplumbağasını tedavi edip doğal ortamlarına geri gönderen merkez, kutlama etkinlikleri kapsamında ilk ziyaretini önceki gün Lapta Balıkçı Barınağı’na düzenledi.

Genel durum değerlendirildi

Ziyarete projenin mimarı, Net Holding Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, Merit Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Süha Türköz, merkezin danışmanı ve deniz kaplumbağaları alanında uzman, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale ve Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara ile birlikte Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Emir Akyıllar, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da katıldı.

Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci’nin öncülüğünde balıkçılarla bir araya gelinen ziyarette, Meritta’nın çalışmalarına verdikleri destekten dolayı duyarlı balıkçılara teşekkür edilerek denizlerin ve deniz kaplumbağalarının genel durumu değerlendirildi. Birinci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gülden Almond, Patron ve Toprak yeniden denizle buluştu

Ziyaretin ardından Merit Royal & Crystal Cove Otelleri’nin kumsalında, Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk’un da katılımıyla kaplumbağa salımı etkinliği gerçekleştirildi. Şalvar Kaptan olarak da bilinen balıkçı Fehmi Büyükkal’ın Lapta bölgesinde yaralı halde bulup Gülden Almond ve Patron isimlerini verdiği, Ahmet Kaplan’ın ise Alsancak bölgesinde bulup Toprak adını verdiği ve tedavileri tamamlanan üç deniz kaplumbağası yaşamlarına doğal ortamlarında devam etmek üzere mavi sulara uğurlandı. Keyifli bir etkinlik dolayısıyla bir araya gelen katılımcılar bundan sonraki projeler hakkında da sohbet etme fırsatı yakaladı.

Tibuk: Gurur ve mutlulukla kutluyoruz

Merkezin mimarı, Net Holding Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, 4. kuruluş yıldönümünün gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, yaralı deniz kaplumbağalarının tedavisinde gösterdikleri başarı oranı ile dünya standartlarında örnek gösterilecek bir rehabilitasyon merkezi olduklarının altını çizdi.

Tibuk, her geçen gün gelişme gösteren merkezin geniş kitlelere ulaşarak deniz kaplumbağaları hakkında toplum bilincini artırmaya katkı sağladığını, deniz kaplumbağalarının ve yaşam alanlarının daha iyi şartlarda olabilmesi için yeni projeler ürettiğini ifade etti. Tibuk, Meritta’nın bundan sonra da daha yaşanabilir bir doğa için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Başkale: Denizel ekosistem sağlığına büyük destek

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale, Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nin sadece deniz kaplumbağalarının tedavisini yapmadığını, aynı zamanda denizel ekosistemin sağlığına büyük katkılar sağladığını ifade etti. Bin yavru kaplumbağadan sadece birkaçının erginliğe ulaşabildiğini vurgulayan Başkale, yaralı bir kaplumbağayı tedavi etmenin, yüzlerce yavruyu korumaya neredeyse eşdeğer katkı sağladığını belirtti.

Deniz kaplumbağalarının doğal yaşam içerisindeki önemine vurgu yapan Başkale,“Bu canlılar denize ulaştıklarında ve erginleşip tekrar yuvalamak için kumsallara çıktıklarında deniz ile kumsal arasındaki enerji akışında bir köprü görevi görüyorlar. Bu özellikleri ile yaşadıkları ortamın kalitesi hakkında bizlere bilgi veriyorlar. Aynı zamanda bir turizm ülkesi olan Kıbrıs’ta denizlerde istemediğimiz denizanalarını tüketerek adeta bizlere hizmet ediyorlar” dedi.