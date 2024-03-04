Hafta sonu güzel geçti

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Hisarköy Muhtarlığı ve Hisarköy Kültür Spor Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği 11’inci Hisarköy Orkide Festivali dün tamamlandı.

Festivalin ikinci gününde stantlar saat 09.00’da açıldı, 10.00’da orkideler diyarında yürüyüş yapıldı.

Folklor gösterilerinin ardından, Naftalinli Bohça Defilesi ile naftalin kokulu dolaplardan çıkan gelinlik, nişan kıyafetleri ve abiyeler sergilendi.

Bölge sakini kadınların yapmış olduğu el emeği göz nuru işler Köy Kadın Kursu binasında gün boyunca sergilendi.

Festivale Hisarköy sakinlerinin yanı sıra birçok bölgeden vatandaş katılırken, çocuklarıyla güzel bir hafta sonu yaşayan aileler bol bol fotoğraf çekerek, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

El yapımı, organik reçel, zeytinyağı ve birçok ürün alma fırsatı bulan vatandaşlar, hediyelik eşya seçmeyi de ihmal etmedi. Hisarköy’de önceki gün başlayan ve dün gün boyu sürdükten sonra tamamlanan festival sayesinde katılımcılar güzel bir hafta sonu yaşadı.

