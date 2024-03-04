Durmak yok

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve TC Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine katıldığı Antalya Diplomasi Forumu temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Üstel yurda dönüşünde basına açıklamalarda bulundu. Üstel, şunları kaydetti:

"Forum, son derece görkemli, verimli, samimi, geleceğe doğru atılmış önemli adım niteliği taşıyan temaslar gerçekleştirdiğimiz bir organizasyon olmuştur.

Ülkemizi, dünyanın farklı ülkelerinden gelen devlet adamları, başbakanlar, bakanlar ve siyasilerin olduğu önemli bir uluslararası organizasyonda temsil etme fırsatı bulduk.

Hangi seviyede olursa olsun bir araya geldiğimiz herkese, Kıbrıs Türk Halkı’nın sesini duyurmaya, derdimizi sıkıntılarımızı anlatmaya çalıştık.

Ülkemizdeki fırsatlardan bahsettik. Ülkelerindeki fırsatları öğrendik. Özetle, siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizi tüm dünya ülkeleri ile geliştirmek için elimizden gelen her tür girişimi yaptık. Bu noktada Anavatan Türkiye’den de büyük destek gördük. Kendilerine teşekkür ediyorum.

Dünyadan izole şekilde yaşayamayız. Uluslararası hukukun bir parçası haline gelmemiz için bu ve buna benzer uluslararası etkinlikleri zorlamak zorundayız. Buralara, katılmak zorundayız.

Antalya’da güçlü bir ekiple bulunduk...Sayın Cumhurbaşkanımız da pek çok görüşme gerçekleştirdi. Özel bir panele katılarak dünyaya Kıbrıs sorununu bizim perspektifimizden anlatma şansı bulduk.

Ben hem Azerbaycan heyeti hem de Brundi Başbakanı ve heyeti ile kendi bayrağımızın önünde resmi temaslar gerçekleştirdim.”

“İnanırsanız, gayret gösterirseniz”

“Görüldüğü üzere, inanırsanız, gayret gösterirseniz ve arkanızda Türkiye kadar güçlü bir devletin desteğini hissederseniz tüm engellemelere rağmen başaramayacağınız şey yoktur. Yaptığımız temaslarda konuşulan konular sadece sözde kalmıyor. Önümüzdeki günlerde, Azerbaycan’la ilişkilerimizde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak bazı çalışmalara da imza atacağız.

Brundi bizden çok uzakta, sıkıntılarını yeni aşmış, ayakta kalmaya ve gelişmeye çalışan bir ülke. 400’e yakın Brundi genci ülkemizde eğitim görüyor. Brundi Başbakanı ile yaptığımız resmi görüşmede bu konuların yanında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmeyi ele aldık.”

“Dünya bir kıtadan ibaret değil”

“Şunu açıkça vurgulamak istiyorum;

Dünya bir kıtadan ibaret değildir. Biz sadece bir kıtanın değil tüm dünyanın parçası olmak istiyoruz. Yani, dili, dini, kökeni, ülkesi, kıtası ne olursa olsun, dünyada bulunan tüm ülkelerle ve insanlarla ilişki geliştirmeye kararlıyız.

Evet biz Avrupa’nın bir parçasıyız. Ama geriye kalan dünyaya da sırtımızı dönemeyiz. Bize kapılarını açan herkese gitmeye hazırız. Onlarla buluşmaya ve ilişki geliştirmeye hazırız. Bize gelmek isteyenlere de kapımız açık.

Antalya Diplomasi Forumu’nda açılış konuşmasını gerçekleştiren Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu ve hükümetimizin pozisyonunu yansıtan duruş ayrıca bizleri çok mutlu etmiştir. Dünyaya da açık mesaj olmuştur. Antalya Diplomasi Forumu bizim için önemli bir deneyim. KKTC’nin görünürlüğüne önemli bir katkı. Sesimizi uluslararası dünyaya duyurmada önemli bir fırsat. Türk Devletleri Teşkilatı da aynı şekilde. Durmak yok, mücadeleye devam ediyoruz.”