Elektronik ödeme yapılacak

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava, Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla gerçekleşen ticarette elektronik ödemelere imkan verecek bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Politis gazetesi, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava’yla gerçekleştirilmiş bir röportaja yer verdi.

Nava’nın röportajında ilk olarak “iki toplumlu güneş parkı projesine” değinerek, projenin ön çalışmasında ara bölgede yer alan iki bölgeye odaklanıldığını, söz konusu bölgelerin kendilerine has avantaj ve dezavantajlarının bulunduğunu, kendisinin de her iki bölgenin avantaj ve dezavantajlarını adadaki taraflara izah ettiğini ifade etti.

Kendisinin, projenin söz konusu iki bölgenin hangisinde yapılacağına karar verme yetkisi olmadığını ve bu kararın adadaki taraflarca alınacağını vurgulayan Nava; “Sanırım çok iyi başladılar. İşbirliği Evi’ndeki görüşmede bunu tespit ettim” şeklinde konuştu.

Nava, artık karar verme sırasının taraflarda olduğunu ve tarafların söz konusu çalışmayı inceleyerek nasıl ilerleyecekleri konusunda karar vermeleri gerektiğini belirterek; “Biz onların işini kolaylaştıracağız. Yer konusunda, önerilen teknolojik ve teknik çözümler konusunda, yatırımın finansmanı ve elektrik enerjisinin dağılımı konusunda karar vermeleri gerekecek” ifadelerini kullandı.

Ara bölgede güneş panellerinden elektrik üretilmesi projesinin “bir iş birliği testi” olduğunu da vurgulayan Nava “Bu projeye, ortak bir kaynak olan enerjinin paylaşımı atölyesi denilebileceğini ve doğru yapılmasının büyük önem taşıdığını” belirtti.

Satışlarda artış var

Kıbrıslı Türklerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi amacını taşıyan Yeşil Hat Tüzüğü’nün başarısız olduğu şeklindeki yorumlara katılmadığını, tüzük çerçevesinde ticaretin 2022’den 2023’e kadar yüzde 10 artış gösterdiğini ve tarihi zirve olan 16 milyon Euro’ya ulaştığını vurgulayan Nava, ticaretin önceki senelere göre artış göstermiş olmasına karşın hala istenilen düzeyde olmadığını, bu yüzden bazı önlemleri devreye soktuklarını ifade etti.

Nava, ikinci olarak ise, Yeşil Hat ticaretinin büyük oranda nakit parayla gerçekleştiğini vurgulayarak, nakit parayla çok fazla bir şey yapılamadığını, bu yüzden de Rum Merkez Bankası’yla, çok daha sonuç getirici bir ödeme sistemi için işbirliği yapmakta ve elektronik bir ödeme sistemi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Ödemeler konusunda Rum Merkez Bankası ve iki ticaret odasıyla çok etkin bir iş birliği yaptıklarını ifade eden Nava, “önemli girişimler gözlemledik” ifadesini kullandı.

Nava ayrıca, iki ticaret odası başkan ve personeli arasında samimi bir iş birliği ve uyum gözlemlediğini de vurguladı.

688 milyonluk yardım

Röportajında, Komisyonun Kıbrıslı Türklere yönelik mali destek programından da bahseden Nava, şu ana kadar Kıbrıs Türk toplumuna 688 milyon Euro ödenek aktardıklarını belirtti

Nava, çeşitli atık işleme tesisleri ve altyapı projelerini finanse ettiklerini, 2 bin 150 Kıbrıslı Türk öğrenciye burs verdiklerini, kültürel mirasın korunması için ve Kayıplar Komitesi’ne yönelik finansal desteklerde bulunduklarını ifade etti.