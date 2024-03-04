Bunun nedeni 186 sayılı karar

UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “186 sayılı kararla” ilgili açıklamada bulunarak, “Tam 60 yıldır BM, adamızda bizimle herhangi bir anlaşma yapmaksızın bulunmakta ve statükoyu temsil eden işgal edilmiş Kıbrıs Cumhuriyeti’ne destek vermektedir” dedi. Kıbrıs için garebete dönüşen 186 Sayılı karara karşı Kıbrıs Türkü ve KKTC’nin dünyaya açılımının, Türk Devletleri ve diğer önemli dünya kuruluşları ile bağlarını güçlendirmesinin önündeki engeller ileriki süreçte tek tek aşılacağını belirten Hasipoğlu, “Hukuk, eşitlik, insanlık ve yaşam hakkı bu kararla hiçe sayılmıştır” ifadelerini kullandı. Hasipoğlu, konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu.

60 yıllık kalıcı bir çıkmaz

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kıbrıs Sorunu’nu 60 yıllık kalıcı bir çıkmaza hapseden 4 Mart 1964 tarihli 186 Sayılı kararın 60’ıncı yıldönümündeyiz. Tam 60 yıldır BM, adamızda bizimle herhangi bir anlaşma yapmaksızın bulunmakta ve statükoyu temsil eden işgal edilmiş Kıbrıs Cumhuriyeti’ne destek vermektedir Kıbrıs Türklerini yok etmek için Rum Silahlı güçlerinin başlattığı saldırıların gölgesinde, günün konjonktürü kapmasında krize geçici bir çıkış yolu diye gündeme getirilen 186 Sayılı kararla, BM Güvenlik Konseyi Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yegane ülke olarak kabul etmiş, Kıbrıs Türklerinin egemenlik haklarını görmezden geleceğini o tarihten ilan etmiştir. 2017, Anavatan Türkiye ile KKTC’nin yeni politikasının penceresini açmıştır. Kıbrıs Türk Halkı, eşit egemenlik ve uluslararası statüsünün teslim edilmesini çoktan hak etmiştir.”