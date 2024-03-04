Yanlışların bedeli halka ödetiliyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yönetiminin yanlışlarının bedelini bir kez daha halka ödetmeye kalktığını savunarak, yapılan elektrik zammının geri alınması çağrısında bulundu.

El-Sen Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, yaptığı yazılı açıklamada, son hesaplamalarda üretim maliyetlerinin yüzde 30 arttığının belirlenmesiyle, Kıb-Tek’in bu açığı kapatmak adına satış ücretlerine zam yaptığına, 1 Mart itibarıyla bu artışının yüzde 15’inin halkın faturalarına, geriye kalan 15’in ise devlet faturalarına yansıyacağına işaret etti.

Tuğcu, El-Sen’in son bir yıldır yaptığı uyarıların ve eylemlerin haklılığının bu zamlarla ortaya çıktığını söyledi.

AKSA ile 2023 Ağustos ayında imzalanan Kalecik-III Sözleşmesi’nin bu zamların ana nedenlerinden biri olduğunu öne süren Tuğcu, “Kıb-Tek’in kw saat’ini 9.97 dolar cent’e ürettiği enerjiyi, aynı model makinelerle 14,7 dolar cent’e üreten AKSA’dan satın almak hangi aklın ürünüdür?" diye sordu ve bundan dolayı çıkan maliyet fazlalığının halktan tahsil edilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Tuğcu, “Ek olarak, Kıb-Tek’in elindeki kaynakları doğru kullanmayıp çok yüksek faizli krediler alması ve Teknecik’e ekonomik üretim yapan santral yatırımlarının bilerek ve isteyerek ötelenmesinin bir sonucu olarak, yüksek yakıt tüketimine sahip dizel mobil santrallerin sisteme dahil edilmesi de, bugün karşı karşıya kaldığımız yüksek üretim maliyetlerinin diğer önemli sebepleri arasındadır” dedi.