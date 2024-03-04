‘Ülkeye ihanet ediliyor’

Halkın Partisi’nden (HP) bir heyet, köy ve bölge ziyaretleri çerçevesinde Edremit ve Zeytinlik’i ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinledi ve sorularına yanıt verdi.

Açıklamaya göre, ziyaretler sırasında konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay “Bakanlar, milletvekilleri, müdürler, müsteşarlar düzeyinde ortaya çıkan sahtekarlıklar ve yolsuzluklar ülkedeki çürümüşlüğün geldiği seviyeyi ve tehlikeyi gösteriyor. Bu yolsuzluklar ülkeye ihanettir” ifadelerini kullandı.

Halkın olup bitenleri takip ettiğini, her şeyin de farkında olduğunu söyleyen Özersay, “Bu yaşananların bedelini maalesef en ağır şekilde halkımız ödüyor ama bu bedelin faturasını günü gelince bu çürümüşlüğün sorumlularına kesecektir” dedi.

Girne ve İskele bölgelerinde okullarda yabancı uyruklu Türkçe bilmeyen çok sayıda öğrenci olduğunu ve sınıflarda öğretmenlerin ders anlatmakta ciddi güçlük çektiklerini vatandaşların dile getirdiğini vurgulayan Özersay “bizler devlet okullarında okuduk ve çok da iyi eğitim aldık. Oysa şimdi gerek plansızlık, gerek alt yapıya gerekli kamu kaynaklarının ayrılmaması gerekse tam gün eğitime geçilmesi için herkesin elini taşın altına koymaması nedeniyle devlet okullarında ciddi eğitim sorunları vardır” dedi.

Hastane bakıcı mafyasına teslim

Devlet hastanelerinde de hastaların “bakıcı mafyasına” teslim edildiğini savunan Özersay, pek çok sigortalı hastanın ilaç bulmakta sıkıntı çektiği için dışarıdan eczanelerden ya da Güney Kıbrıs’tan kendi parasıyla ilaç almak zorunda kaldığını söyledi.

Ziyaretlerde Özersay’a Genel Sekreter Turgut Alas, Girne İlçe Başkanı Çağın Çağatay Karataş, Girne İlçe Yönetim kurulu üyeleri ve Parti Meclisi üyeleri eşlik etti.

Alas: Boş tartışmalar yapılıyor

Öte yandan HP Genel Sekreteri Turgut Alas, narenciyede daha hastalığın dahi ne olduğunun bilinmediğini savunarak, “Avrupa Birliği tarafından eylül ayında duyuruldu, bizim buradakilerin kasım ayında haberi oldu. Yetkililer o zaman sahaya inip önlemini alsaydı şu anda yaşanan sıkıntılar meydana gelmezdi.” dedi.

Alas, daha önce hastalığa ilişkin raporlarının geldiğine dair iddiaların olduğunu ancak bir cevap alamadıklarını kaydederek, bunun sebebinin hükümet ve Meclisteki muhalefet arasında süren tartışmalar olduğunu belirtti. Alas, “Böcek var yok, hastalık var yok gibi boş tartışmalar yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

