Hayırsever Sait Dervişoğlu, bugüne kadar bin 15 öğrenciye tablet hediye etti

Güzel yürekli iş insanı

Hayırsever Sait Dervişoğlu, bugüne kadar bin 15 öğrenciye tablet hediye etti
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Türkiye’nin Mersin ilinde yaşayan hayırsever iş insanı Sait Dervişoğlu, engelli öğrencilere tablet desteğinde bulundu.
Dervişoğlu, hazırladığı kampanya kapsamında bugüne kadar ihtiyaç sahibi 1000 öğrenciye tablet hediye etti. Daha sonra kampanyasını genişleten Dervişoğlu, Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesi ile irtibata geçerek burada ihtiyacı olan 15 engelliye de tablet verdi.
 

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 11:33
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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