Lefkoşa'da 227 işyerinden 20’si mühürlendi, maske-mesafe kuralına uymayan 5 kişiye ceza kesildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) pandemi önlemleri çerçevesinde belediyelerin yetkilerinin artırılması sonrasında denetimlerini sıklaştırdı.

Verilen bilgiye göre, LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri ile LTB Zabıta Şubesi ekipleri tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında 27-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 227 iş yeri kontrol edildi.

Denetimler sonucunda 20 iş yeri mühürlendi, 5 kişiye maske-mesafe kuralına uymaması nedeni ile 382 TL, 2 iş yerine de Covid-19 kurallarına uymaması nedeni ile 3 bin 820 TL’lik ceza kesildi.

Bakanlar Kurulu’nun geçen hafta Resmi Gazete ’de yayımlanan kararıyla, 28 belediyenin bazı personelinin, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda öngörülen idari para cezası, kapatma cezası verme ve organizasyon ve etkinlikleri durdurma yetkisi verilmişti.

32 personel yetkilendirildi

28 belediyenin büyük çoğunluğunda 3’er personele bu yetki verilirken Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 32 personeli yetkilendirildi.

LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri ile LTB Zabıta Şubesi ekipleri bu çerçevede iş yerlerinde yaptığı denetimlerde, Covid-19 virüsüne karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili uyarılarda bulunup, buna uymayan iş yerlerinin kapatılması, idari para cezası, faaliyetlerini durdurma dâhil olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulamaya başladı.

LTB ekipleri denetimlerinde, iş yerlerinin giriş ve çıkışlarda kayıt alınması, tüm iş yeri girişlerinde gelen kişilere el dezenfeksiyonu sağlayacak yönde tedbirlerin alınması, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması hususları ile çalışanların PCR testi kontrollerini de yapıyor.