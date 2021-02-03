İskele’de market, eczane, kasap gibi noktalar düzenli olarak ilaçlanıyor

İskele Belediyesi, son bir aydır dezenfekte çalışmalarını 2 katına çıkardı. Özellikle halkın yoğun olarak uğradığı noktaları belli periyotlarla ilaçlayan İskele Belediyesi, pandemi ile mücadelesini sürdürüyor.

Belediye’den verilen bilgiye göre, Covid-19 salgınına karşı, 2020 Mart ayından bu yana aldığı tedbirlerini, aralıksız sürdüren İskele Belediyesi İlaçlama Birimi, sokağa çıkma yasağında, İskele’de açık olan devlet daireleri, kurum ve kuruluşların yanı sıra 17 köyde de dezenfekte çalışması yapıyor.

İlaçlama Birimi, Sokağa çıkma yasağının devam ettiği şu günlerde halkın temel ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak sağlamak için açık olan, market, eczane, kasap, paket servis yapan restoran gibi işletmeleri dezenfekte ediyor.

Üzerimize düşen sorumlulukları büyük bir özveri ile yerine getirmeye çalışıyoruz diyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, devamında şunları söyledi:“İskele Belediyesi’nin almış olduğu önlemler tek başına tabii ki yeterli değil. Vatandaşların da yerine getirmesi gereken önlemler var. Maske kullanımı, sosyal mesafe kuralı ve kişisel temizliğe dikkat edilmeli. Genel olarak ülkemizin tamamında yerel olarak da tüm belediyelerin önlem çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. İskele ve köylerinin her noktasında dezenfekte çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. İskele Belediyesi olarak bizler de bölgemizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz, bu riskli günlerde kişisel temizliklerine ve hijyene çok özen göstermeleri, ayrıca kalabalık ortamlardan uzak durmalarıdır.”

