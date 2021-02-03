Kapanmaya şartlı destek

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), hükümetin kısmi kapanma kararına destek verdiklerini ancak kamu çalışanı ve emeklilerin HP ödeneklerine el konulmasına asla onaylamadıklarını belirterek, kesintilerin yasal faiziyle geri ödenmesini talep etti.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin Pandemi ile mücadele çerçevesinde, geç de olsa almış olduğu kısmi kapanma tedbirlerine, yetersiz bulmakla beraber tam destek verdiklerini, ancak, kaynak yaratma gerekçesi ile Kamu çalışanı ve emeklilerin yasal ve anayasal hakları olan HP ödeneklerine el konulmasına, asla onay vermediklerini belirtti.

Kamu çalışanı ile emeklilerin, faiz ödemesiz, geri dönüşü belirsiz bir kredi kaynağı olarak görülmesini, gayri etik olarak gördüklerini söyleyen Manga, “Kesintilerin geri ödenmesini yasal faizi ile talep ediyoruz” dedi.

İş adamları ve emlakçıların temsilcisi olan zatların, kamu çalışanları ile emeklilerin maaşından, daha fazla kesinti yapılması yönünde, yaptıkları çağrıları, Memur-Sen olarak yüzsüzlük ve hadsizlik olarak değerlendirdiklerini ifade eden Manga, pandemi ile mücadelenin, toplumsal bir seferberlikle başarılacağına inandıklarını kaydetti.

Manga, bu önerilerin ısrarlı takipçisi olacaklarını belirterek, devlete karşı yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin, Kamu çalışanı ile emeklileri şamar oğlanı yerine koymasına asla ve asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı

