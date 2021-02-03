Tepkisi sert oldu

Arıklı, tüm ikazlara rağmen yedi çalışanı işten durduran Taşel’e ‘yaptırım’ kararı aldı

Tepkisi sert oldu
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 Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, tüm ikazlara rağmen yedi çalışanı işten durduran Taşel’e “yaptırım kararı” aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bakan Erhan Arıklı, “Yüzde 33 hissesi kamuya ait olan Taşel yönetimi tüm ikazlarımıza rağmen işçi çıkarmış ve yedi aileyi açlığa mahkum etmiştir.
Taşel Bakanlığımıza bağlı bir kuruluştur. Bu işçiler işlerine dönünceye kadar Taşel ile ilgili bütün işlemler durdurulmuş ve Maliye Bakanlığına Taşel LTD’nin geriye dönük bütün defterlerinin incelenmesi için yazı yazılmıştır” dedi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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