Önlemler artırılmalı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı, kısmi kapanma kararına rağmen vaka sayılarındaki artışın devam ettiğini belirtti. Yüzdeliğe bakıldığında KKTC’nin Türkiye’nin de önüne geçtiğini belirten Vudalı, günlük test sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Katıldığı bir programda açıklama yapan Dr. Vudalı, Lefkoşa ve Girne’de yapılan random testlerle birlikte test sayısının arttığını, buna bağlı olarak da vaka sayısında artışın gözlemlendiğini anımsattı.

“Ülkelerdeki Coronavirüs hasta sayısına bakmak için PCR oranına değil, ‘yüz binde kaç hasta var’ diye bakmak gerekiyor” diyen Vudalı, yapılan test sayısı yüzdeliğine bakıp, ‘vakaların durumu nedir?’ diye yorum yapmanın doğru olmadığını kaydetti.

Yüzdeliğe bakıldığında KKTC’nin Türkiye’nin de önüne geçtiğini belirten Budalı, “Oran çok yüksektir” dedi. PCR test sayısının aratılması gerektiğinin altını çizen Vudalı, yüksek riskle çalışan kişilerin de belli aralıklarla test yaptırması gerektiğini vurguladı.