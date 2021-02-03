Hesap verecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Suudi Arabistan Şeyhi ve yakın arkadaşı olarak nitelendirilen Abdul-Rahman Khalid Salem bin Mahfouz’un özel jetiyle Seyşeller’e kaç kez tatile gittiğinin Rum Meclisi Denetleme Komitesi’nde araştırılması kararının verildiği bildirildi.

Politis gazetesi, Rum milletvekilleri Nikolas Papadopulos, Stedanos Stefanu, İrini Haralambidu, Skevi Kukuma ve Yorgos Perdikis’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 2015 yılında Seyşeller’e gidip gitmediğini araştırılması konusunu, Perşembe günü gerçekleştirilecek Rum Meclisi Denetleme Komitesi toplantısının gündemine aldıklarını yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in 2018 yılında söz konusu Suudi Arap şeyhinin özel jetiyle Seyşeller’e tatile gittiğini kabul ettiğini ancak bu tarihin öncesinde, Ağustos 2015’te yine aynı şekilde Seyşeller tatili yapıp yapmadığını, en azından kamuoyu önünde kabul etmediğini vurguladı.

Suudi Arabistan Şeyhi ve ailesinden 41 kişinin Ocak 2015 tarihinde “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı aldıklarını hatırlatan gazete, Anastasiadis’in aynı yılın Ağustos ayında böyle bir seyahat gerçekleştirdiğinin kesinleşmesi durumunda ise, söz konusu tatili vatandaşlıklar karşılığında mı elde edip etmediğine izahat getirmesi gerekeceğinin altını çizdi.