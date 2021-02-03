Daha sıkı denetim

Pandemi konusunda ülkedeki son gelişme ve çalışmalar Başbakan Ersan Saner başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Salonu’nda, Başbakan’ın yanı sıra, İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in de katılımıyla Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, sokağa çıkma yasağı uygulaması ve denetimler başlığı altında değerlendirmelerin yapıldığı ve bundan sonra yapılacak çalışmaların görüşüldüğü genişletilmiş toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, ilçe Emniyet Müdürleri, Merkez ve İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı ve bakanlık müsteşarları da katıldı.

Başbakan Saner, toplantının ardından, Covid-19’dan dolayı tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de hastalığa karşı bir bıkkınlık oluştuğunu söyledi.

Saner, vaka sayısında son iki ay içinde ciddi bir yükselişin söz konusu olduğunu ifade ederek, bu çerçevede öncelikle yerel yönetimlere denetleme konusunda yetki verdiklerini ve denetimlerin sıkılaştırıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren de, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında halk sağlığının korunması için alınan tedbir kararları çerçevesinde, sokağa çıkma yasağı, denetimler ve bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında geniş katılımlı ve çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, toplantıya katılan tüm yetkililere teşekkür etti.