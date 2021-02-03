TV’de konuşunca başardı

Temaslı oldukları gerekçesiyle üç gün önce Lapta’daki Celebrity otelinde karantinaya alınan Nalçakanoğlu ailesi, yaşanan sıkıntıları tv2020’nin canlı yayın programında Genel yayın Yönetmeni Reşat Akar’a anlatarak yardım istedi.

Muhip Nalçakanoğlu, büyük oğlunun pozitif çıkmasından dolayı annesi, iki çocuğu, eşi ve komşularıyla birlikte otele yerleştirildiklerini, ancak üç gün dolmasına rağmen bir oğluna, arkadaşına ve eşine test yapılmadığını söyledi.

Muhip Nalçakanoğlu, “Bir oğlum ile komşunun çocuğunun halsizlik, baş ağırsı şikâyeti var. Bunu yetkililere bildirmemize rağmen halen test yapılmadı” dedi.

Çocuğu için endişelendiğini ifade eden Nalçakanoğlu, canlı yayında şunları aktardı.

“En büyük oğlum pozitif çıktığı için üç gün önce beni, iki oğlumu, eşimi, annemi ve komşumuzu Lapta bölgesindeki bir otelde karantinaya aldılar. Pozitif çıkan oğlum ise başka bir otele yerleştirildi.

Ailecek 3 günü doldurmamıza rağmen sadece bana ve anneme test yaptılar. Benim test sonucum negatif çıktı. Ancak eşime, iki oğluma ve komşumuza bugün oldu hala test yapılmadı. Bir oğlumun ve komşu çocuğunun halsizlik ve baş ağrısı şikayeti oldu. Onların pozitif olduğunu düşünüyorum ve büyük bir endişe yaşıyorum. Yetkilileri aradım; durumu bildirdim ama test yapmadılar. Oğluma bir şey olursa bunun hesabını kim verecek.”

Nalçakanoğlu, karantinadan dolayı işlerinde aksama olduğunu da söyledi. Nalçakanoğlu, “Fırın işletiyor, hayvancılık yapıyordum. Zaten günler önce fırını kapatmıştım. Hayvanlara da geçici olarak yeğenim bakıyor. Ekonomik açıdan batmış durumdayım. Eğer karantinadan çıkamazsam hayvanlarım ortada kalacak, ödemelerimi yapamadığım için elektriğim kesilecek. Test sonucum negatif çıkmasına rağmen 14 gün karantinada kalacağım söylendi. Ne yapalım, beklemek zorundayız” dedi.