Kalite ve hizmette sınır yok

Abdullah SUİÇMEZ

Sıcak yaz günlerinde keyifli vakit geçirmek isteyenler için GİA Beach Club dün hizmete girdi.

Girne’de faaliyet gösteren Merit Park Hotel bünyesinde faaliyete başlayan GİA Beach Club, farklı konsepti, mekan tasarımı ve dekorlarıyla göz doldurdu.

GİA Beach Club’ın hizmete girdiği ilk günü oldukça renkli geçti. Onlarca davetli şık ve eşsiz mekanın keyfini çıkardı.

Rahat koltuk ve şezlonglarıyla sıcak günlerin keyifli adresi olmaya hazırlanan GİA Beach Club, adanın en iddialı mekanı olmak için kalite ve hizmette sınırları zorladı.

GİA Beach Club, haftanın 7 günü sabah saat 10.00’dan akşam saat 20.00’ye kadar hizmete açık olacak. Hafta sonları ise dünyaca ünlü DJ’lerin performanslarıyla gün batımına kadar kaliteli eğlenceyi misafirlerine sunacak. GİA, özel kokteyller, leziz yemekler ve eşsiz manzarasıyla eğlenceyi dorukta yaşamak isteyenlerin değişmez adresi olacak.



