Haspolat’ta gergin gece

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta önceki gece meydana gelen olayda bıçaklar, sopalar havada uçuştu.

İddialara göre; Mustafa Yumuşak, A. G.’in üzerine bıçakla yürüdü, boğazını sıktı, küfürler yağdırdı. Kavgaya Özcan Söğüt ve Eyüp Tavşan da dahil oldu. Kavga esnasında Özcan Söğüt zanlının elindeki bıçağın değmesi sonucu yaralandı. Bir karşı 3 kişi olarak devam eden kavgada zanlı Yumuşak da ciddi şekilde darp edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Yumuşak ve karşı tarafı oluşturan A. G., Ö. S.ve E. T. dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Getirmez’le zanlı arasında geçmişten gelen bir husumet olduğu belirtildi.

Önce teke tek başladı

Polis, zanlının 23 santim uzunluğundaki ekmek bıçağını A. G.’e göstererek, üzerine yürüdüğünü, boğazını sıktığını ifade etti.

Polis, zanlının bu esnada küfür ettiğini de belirtti. Getirmez’in de sopayla Mustafa Yumuşak'ın vücudunun çeşitli yerlerine vurmak suretiyle darp ettiğini açıkladı.

Bire karşı 3 kişi

Polis memuru, Getirmez ile Yumuşak arasındaki kavgaya olay yerinde bulunan Özcan Söğüt ve Eyüp Tavşan’ın da dahil olduğunu belirtti. Polis, Özcan Söğüt’ün henüz tespit edilemeyen bıçağı korkutmak amacıyla Mustafa Yumuşak 'a gösterdiğini söyledi.

Polis memuru, Mustafa Yumuşak’ın ise Özcan Söğüt’ün elinden bıçağı almak istediğini, bu nedenle sağ avuç içerisinin kesildiğini belirtti.

Polis, Özcan Söğüt’ün kolunda da zanlının elindeki bıçağın değmesi sonucu 4 santim kesi oluştuğunu açıkladı.

Eyüp Tavşan’ın da Yumuşak'ın vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, olayda yaralanan Söğüt ve Mustafa Yumuşak’ın Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin acil servisinde yapılan tedavisine müteakip taburcu olduğunu söyledi. Polis, tüm zanlıların tutuklanarak, haklarında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, incelenmesi gereken kamera kayıtları, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Bıçak benim değil

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı Yumuşak ise amacının kavga çıkarmak olmadığını iddia etti. Zanlı, “İçki içiyorlardı, konuşmak için yanlarına gittim. Araçtan 10 kişi indi ve bana saldırdılar, bu hale getirdiler” dedi. Zanlı ayrıca bıçağı kendisinin getirmediğini olay yerinde onlarda olduğunu iddia etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, talep edilen süreyi onayladı.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2023, 12:46