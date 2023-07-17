Büyük başarı

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs geneli son 3 gündür yaşanan dönüşümlü kesintilerden dolayı elektriksiz kalırken, İskele Belediyesi’ne bağlı Kilitkaya köyü daha büyük sorunlarla boğuşuyor. Elektrik kesintisinin yanı sıra 46 derece sıcaklıkta susuz kalan köy sakinlerinin cep telefonları ve internetleri de doğru düzgün çalışmıyor.

Köy halkı aylardan beri su sorunu yaşarken, ülkenin geneli de elektriksizlikle boğuşuyor.

Teknecik Elektrik Santrali’nde meydana gelen arıza nedeniyle dün yine birer saatlik dönüşümlü kesintiye giden Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), halktan özür dilerken, aşırı sıcaklarda serinleme imkanı bulamayan vatandaşlar sosyal medya hesaplarından ateş püskürdü.

Yaşlılar, çocuklar, hastalar, işletmeciler be herkes mağdur

Butik otel ve restoran işlemecisi olan Emine Sütçü, işletmelerinin enerji giderleri için her ay Kıb-Tek’e 50 bin TL tutarında fatura yatırdığını belirterek, şunları kaydetti:

“Kıb-Tek'e 50 bin TL aylık ödeme yapan işletme sahibi olarak bir yetkilinin açıklama yapmasını bekliyorum. Sabaha kadar olmayan elektrik için jeneratöre 5 bin TL’lik mazot aldık. Yönetici hatalarının cezasını biz çekiyoruz. Yanan cihazları biz ödüyoruz. Bu ülkeden insan nasıl iş yapsın?”

Sütçü’nün yanı sıra onlarca kişi de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, isyan etti. Bazıları evlerinde hasta ve yaşlı bireyler olduğunu, kesintilerden dolayı kötü etkilendiklerini belirtirken, bazıları da küçük çocuklarının sıcaktan dolayı zor anlar yaşadığını kaydetti.

Elektrik, su yok, telefon çekmiyor

Elektriksizliğin yanı sıra uzun süredir susuzlukla boğuşan Kilitkaya köyünün muhtarı Hamide Kanizi Kömürcügil ise içerisinde bulundukları zor durumu anlattı. Diyalog’a konuşan muhtar, daha önce Büyükkonuk Belediyesi’ne bağlı olduklarını, yerel yönetimler reformunun ardından İskele Belediyesi bünyesine alındıklarını ve o tarihten beri susuzluk yaşadıklarını söyledi. İskele Belediyesi’nin yeterli suyunun olmadığını ifade eden Kömürcigil, “Türkiye’den su geldi ve biz susuz kalıyoruz. Yetkililer bu duruma çare bulmalı” dedi.

Muhtar Kömürcigil, 2023 yılının bitmek üzere olduğunu, teknoloji çağında köylerinde telefon ve internetin çekmediğini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2023, 10:02