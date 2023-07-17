Yerli üretici ne yapacak?

Bir zamanlar ülkenin lokomotif sektörlerinden biri olan narenciye üretimi gün geçtikçe kan kaybederken, hükümetin almış olduğu yeni bir karar bin bir zorlukla ayakta kalmaya çalışan üreticiyi isyan ettirdi. Alınan kararla Türkiye ve birçok ülkeden narenciye ürünü ithal edilmesine olanak sağlanırken, aile mesleği olan narenciye üreticiliğine gönül veren Akdeniz köyü sakinlerinden Ziraat Mühendisi Osman Konut, “Peki bizim elimizdeki ürünler ne olacak, ağaçlarımızı yakalım mı?” diye sordu. Tarım Bakanı Dursun Oğuz’a da bazı sorular yönelten genç üretici, “Eğer Tarım Bakanı bu çağrıma cevap vermezse depomdaki ürünleri bakanlık önünde bedavaya dağıtacağımı taahhüt ediyorum” ifadelerini kullandı.

Peki biz ne olacağız?

Ailesi mesleği olduğu için 10 yıl önce limon bahçesi kurduğunu, Avrupa Birliği’nin de desteği ile yaklaşık 300 bin Euro'luk yatırımla soğuk hava deposu ve paketleme tesisini faaliyete geçirdiğini ifade eden Konut, şu anda soğuk hava deposunda tonlarca portakal greyfurt ve limon bulunduğunu belirtti.

Konut, ithalat izni verilmesiyle ürünlerinin elinde kalacağını ifade etti.

Kendisi gibi birçok üreticinin elinde ürün bulunduğunu kaydeden Konut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

Elimdeki ürün miktarını Tarım Bakanlığı yetkililerine ilettim. Benim gibi birçok üretici arkadaşımın da depoda bu ürünleri muhafaza ettiğini biliyorum.

Ancak rüyamda görsem inanamayacağım bir durum gerçekleşti. Limon ve narenciye memleketi Kuzey Kıbrıs'ta 2023 yılının Temmuz ayında Tarım Bakanlığı yetkililerinin bizzat bilgisi dahilinde limon ithalatına izin verildi. Artık Arjantin, Türkiye ve birçok ülkeden limon ve narenciye ürünleri ithalatı gerçekleştirilebilecek.

Üreticilere ve üretici birliklerine açık çağrımdır.

KKTC Tarım Bakanlığı politika ve söylemlerine inanmayın. İç piyasa için üretim yapmayın, yoksa benim düştüğüm duruma düşersiniz.”

Ağaçlarımızı keselim mi, yakalım mı?

Çaresiz hissettiğini belirten Ziraat Mühendisi Osman Konut, Ne yapacağımızı biz de bilemiyoruz. Bütün ağaçlarımızı keselim mi, yakalım mı? Ne önerirsiniz.

Bütün bunlar kapalı kapılar ardında yaşanıp birilerinin banka hesapları şişerken benim soğuk hava depomda bulunan tonlarca limon ve portakal ne olacak” diye sordu.

Genç üretici bakana sorular sordu

Tarım Bakanı Dursun Oguz'a da çağrı yapan üretici Konut şunları kaydetti:

“1- Neden kırsal kalkınma adında hibe desteği verip üreticiyi oyalıyorsunuz? Kırsalda ekonomik kalkınmayı, ülkede üretimi yapılan ürünlerin ithalatını açarak birkaç tüccarı zengin ederek mi sağlayacaksınız ?.

Böyle ise lütfen her platformda göğsünüzü gere gere yaptığınız ithalatı, yapılan ürünlerin yerelde üretimini destekleme yalanından vazgeçin.

2- Madem ki bu memlekette üretim yapılmasını istemiyor ve desteklemiyorsunuz ya beni de memur olarak bakanlığınızda göreve başlatınız ya da açıkça söyleyin " Bu memleketi terk mi edeyim yoksa Rum tarafına işçi olarak mı gideyim?.

Buradan Kıbrıs Türk halkına sesleniyorum. Eğer Tarım Bakanı bu çağrıma cevap vermez de toptancıyı-tüccarı destekleyecek tutumu devam ederse, depomdaki ürünleri Tarım Bakanlığı önünde bedavaya dağıtacağımı taahhüt ediyorum.”

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2023, 10:01