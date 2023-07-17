Vatandaş alamıyor

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da dün kurulan açık pazarda limon 40, biber 35, salatalık 30 liradan tezgaha kondu. Domates kilosu 10 liradan alıcı beklerken, asma yaprağı 170, bamya ise 80 liradan tezgahtaki yerini aldı. Geçtiğimiz haftalarda kilosu 150’ye kadar çıkan kiraz, 80 liradan alıcı bekledi. Kavun 20, karpuz 6, muz 37, üzüm kilosu 50 liradan satışa sunulurken, patates 20 ve kuru soğan 15 liradan tezgahtaki yerini aldı.

Pazar esnafı Nevin Atmaca, vatandaşın fiyatlardan memnun olmadığını dile getirdi. Asgari ücrete artış yapılmasına rağmen, bunu henüz ürün fiyatlarına yansıtmadıklarını dile getiren Atmaca, “Fiyatları ucuz tutmaya çalışıyoruz, biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.

Esnaf Esra İkincisoy da fiyatları makul seviyede tuttuklarını ancak vatandaşın pahalılıktan dert yandığını dile getirdi.

Piyasa denetlenmeli

Pazara alışverişe gelen İsmail Türkoğlu isimli vatandaş, çoğu meyve ve sebze çeşidinin pahalı olduğunu söyledi. Türkoğlu, “Meyve yiyemeyecek duruma geldim. Yapılan zamlar ve ücret artışları bizi bu fiyatlara karşı koruyamadı diyebilirim” dedi. Ahmet Elte isimli vatandaş da pahalılıktan ders yandı ve “Pazar artık market fiyatlarını da geçti. Bu fiyatlarla yakında pazara da gelemeyeceğiz” şeklinde konuştu. Hasan Özyalın da gıda ve temel ürünlere yapılan zamların halkın belini büktüğünü belirtti. Hayat pahalılığının tezgahtaki fiyatlara da yansıdığını ifade eden özyalın, piyasada ciddi bir denetim yapılması gerektiğini dile getirdi.