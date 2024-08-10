Görenler korkudan titredi

Hüseyin ÇİÇEK

Elektrik Kurumu’na ait Yüksek Gerilim hattı üzerinde çalışma yapan teknik elemanlarının, sendika bayrağı çekerek poz vermeleri, olaya tanıklık edenleri oldukça endişelendirdi. Bu olayı “11 bin volt elektrik üzerinde dans etmeye” benzetenler, çalışanların kendi can güvenliklerini tehlikeye attığını söyledi.

Yaklaşık 30 metre yükseklikte çalışma yaparken, çok dikkatli olunması gerektiğini belirten uzman kişiler “direklere sarılıp, kendilerini koruma altına almaları gerekirken, eller havada bayrak açılması son derece tehlikeli bir harekettir” diyerek, buna izin verilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Kritik bir süreçten geçerken kurum yönetimi ve çalışanlarının sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekirken, bu gibi durumlar vatandaşların Kıb-Tek’e yönelik güvensizliğini daha da artırıyor.

Termik santral zehirliyor

Kuzey Kıbrıs’ta elektrik tüketiminin artması ve mevcut jeneratörlerin yetersiz kalması nedeniyle termik santralin aralıksız çalıştırıldığını, halkı korkutan kara dumanların buradan yükseldiğini belirten bir yetkili, yakıt sorununda yaşanan sıkıntıları da anlattı.

Termik santralin devre dışı kalması halinde, günlük üretimin 45 megawat azalacağını, böylesi bir durumda tüm bölgelerde ikişer saatlik kesinti yapılması gerektiğini vurgulayan yetkili, akaryakıt taşıyan gemiden alınan yakıtın ucu ucuna yetiştiğini, santrallerde dibte kalan yakıtın tüketilmesiyle kirliliğin daha da arttığını söyledi.

200 bin TL alanlar var

Bu arada yaklaşık 690 personeli bulunan Kıb-Tek’in, ofiste görevli en düşük maaşlı personele ayda 50 bin TL maaş ödediği öğrenildi.

Teknecik santralinde görev yapan 20 yıllık mühendis maaşının ise, ek ödemelerle 200 bin liraya kadar çıktığı ifade edilirken, ortalama maaşın 100 bin TL civarında olduğu kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2024, 08:13