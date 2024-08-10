Önce yargı sonra iade

Hüseyin ÇİÇEK

Lefoşa ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, Güvercinlik İlkokulu bahçesinde yakalanan ve üzerlerinde tabanca ile canlı mermiler bulunan Nesim Çiftçi ve Adnan Mohammed hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlıların, yargı sürecinin tamamlanmasının ardından, Türkiye Cumhuriyeti Emniyhet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi’ne teslim edileceği öğrenildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, mahkeme huzurundaki zanlılar Nesim Çiftçi ve Adnan Mohammed’in, 6 Ağustos 2024 tarihinde saat 19.30 sıralarında, Güvercinlik köyünde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden, askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye giriş yaptıklarını söyledi. Polis memuru, zanlıların Güvercinlik İlkokulu bahçesinde bir polis ekibi tarafından düzenlenen operasyon sonucunda yakalandıklarını anımsattı.

Çiftçi daha önce deport edilmişti

Polis, her iki zanlının da üzerinde yapılan arama sonucu 2 adet 9 mm çapında tabanca ve şarjörler içerisinde 24 canlı mermi bulunduğunu da mahkemeye açıkladı.

Polis memuru, zanlıların 7 Ağustos’ta mahkeme huzuruna çıkarılarak soruşturma maksatlı 2 gün ek tutukluluk emri alındığını hatırlattı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların ülkemizde yasal statülerinin bulunmadığını, Nesim Çiftçi’nin daha önce ülkemizden ihraç edildiğini belirtti ve tutuklu yargılanmalarını talep etti. Mahkeme, zanlıların 2 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

