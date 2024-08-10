İsrail elçiliği buna bakmalı

Kuzeydeki Rum arazileri üzerinde inşaat yaparak, sahibinden habersiz başkasına satış yaptığı iddiasıyla tutuklanan Afik Group Direktörü Simon Mistriel Aykut’un, Rum Merkezi Cezaevi’ndeki yaşam koşulları tartışma konusu oldu.

Rum Merkezi Cezaevi Müdürü Haris Filippidis, cezaevinin kapasitesinin üzerinde dolu olduğunu ancak mahkumların yaşam koşullarını iyileştirmek için gerekenin yapıldığını iddia etti.

Filippidis, 600 kişilik kapasitesi bulunan cezaevinde Bin 100’den fazla mahkum bulunduğunu ve koşulların bir noktada zorlu hale gelebildiğini ifade ederek, bu sorunun ekim ayında teslim edilecek 240 kişilik yeni koğuşla birlikte büyük ölçüde çözüleceğini belirtti.

Koğuşlarda tuvalet bulunmadığına dair ifadeleri de yanıtlayan Filippidis, çoğu koğuşun kendine ait tuvaleti bulunduğunu; tuvaleti olmayanlar için de gardiyanların, mahkumların tuvaleti kullanabilmeleri için ne zaman isterlerse yardımcı olduklarını söyledi.

Habere göre, Filippidis, tüm bunların kamera kayıtlarında görülebileceğini ve kimsenin, gardiyanların mahkumlara tuvaletleri açmadığını iddia edemeyeceğini kaydetti.

Filippidis, mevcut şartlarda cezaevindeki tutukluluk koşullarının oldukça iyi olduğunu, klimaların çalıştığını, yemeklerin çok güzel olduğunu ve her gün 3 öğün, 4 farklı menüde yemek verildiğini belirtti.

Habere göre, Filippidis, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapılabileceğine dair ifadelerle ilgili olarak ise, isteyenin istediği yere başvurabileceğini ancak Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi’nin (CPT) geçen yıl cezaevini ziyaret ettiğini ve bir süre sonra yeniden ziyaret ettiğinde, koşulların sürekli iyileştirdiğini tespit edeceğini söyledi.

Filippidis, Aykut’un, eğer bir şikayeti varsa önce Cezaevi Müdürlüğü’ne gitmesi gerektiğini ifade etti.

