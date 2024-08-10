Ercan Havaalanı giden yolcu park alanı içerisinde düşürülen içi para dolu çantayı çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan Rumierz Martin Leszek serbest bırakılırken, babası Rumier Leszek dün mahkemeye çıkarıldı.

Kuzey Kıbrıs’a oğlunun yanına gelen Alman vatandaşı Rumier Leszek, ifade verip suçunu kabul etti, kayıp 7 bin 50 doların yerini de söyledi.

Teminat duruşmasına çıkarılan zanlı, en kısa sürede yargılanıp, cezasını çekip ülkesine dönmek istediğini söyledi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın detaylarını aktardı.

Polis, Rumierz Martin Leszek ve Rumier Leszek’in 6 Ağustos 2024 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Ercan Havaalanı giden yolcu park alanı içerisinde M.M.Ö.’ tarafından unutulan ve içerisinde 7 bin 50 ABD Doları, 10 bin TL, bir adet Apple marka Airpod kulaklık ve mesleki kimlik kartı bulunan kahverengi renk el çantasını çaldıklarını söyledi. Polis, olayın aynı gün kendilerine bildirildiğini, zanlıların da aynı gün tespit edilerek, haklarında tutuklama emri alındığını söyledi. Polis, çalınan Apple marka Airpod kulaklık sahibinin tespit etmiş olduğu sinyal sonucu ZVB068 plakalı araç içerisinde bulunduğunu açıkladı. Polis, aracı kiralayan Rumierz Martin Leszek’in huzurunda yapılan arama sonucu yolcu ve sürücü koltuğu arasında bulunan kapaklı bölüm içerisinde 10 bin TL, bir adet Apple marka Airpod kulaklık ve kahverengi renk el çantasının bulunduğunu açıkladı. Polis, 7 bin 50 ABD dolarının ise tespit edilemediğini belirtti.

Polis, Rumierz Leszek ve Rumierz Martin Leszek’in 7 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, mahkemenin ardından zanlı Rumierz Leszek’in suçunu kabul edip, 7 bin 50 doların evinde olduğunu itiraf ettiğini söyledi.

20 günde yargılanacak

Polis, zanlının Bahçeli’deki evinde yapılan aramada yatak odasında televizyon ünitesinin üzerindeki çantada 7 bin 50 doların bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, bu gelişmenin ardından Rumierz Martin Leszek’in meseleyle bağlantısı olmadığından serbest bırakıldığını açıkladı.

Polis, zanlının 6 Ağustos’ta KKTC’ye ilk kez turist vizesiyle giriş yaptığını, ülkede kalıcı bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Polisin ardından söz alan zanlı ise davasını erken zamanda bitirip, ülkesine gitmek istediğini söyledi.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.