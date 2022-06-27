KKTC’yi temsil etti

Roma Medya Yapım Prodüksiyon Grubunun İstanbul’da bu yıl Fatih Ali Emiri Kültür Merkezinde 2'ncisini düzenlediği, kadına şiddet temalı ‘Business Awards Gecesi’ ünlü sunucu Özge Ulusoy sunumuyla gerçekleştirildi.

Ünlü isimler ve medya organlarının ilgi gösterdiği gecede Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti’nden Academia Güzellik Merkezi işletmecisi Bahar Denizoğlu ödüle layık görüldü.

Ödülünü sunucu Özge Ulusoy'un elinden alan Bahar Denizoğlu, hem mutluluk hem de gurur duyduğunu söyledi. Denizoğlu, “Kadına şiddete de hayır” diyerek sözlerimi sonlandırmak istiyorum” dedi.