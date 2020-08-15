Lefkoşa lions kulüplerin'den anlamlı katkı

Lefkoşa Merkez Lions ile Lefkoşa Başkent Lions Kulüpleri, Lefkoşa Çağlayan Bölgesindeki Çocuk Yuvası’na DVD player ve kettle bağışı yaptı.

Pervin Gürler Başkanlığındaki Lefkoşa Merkez Lions Kulübü ve Rezan Şekerzade Başkanlığındaki Lefkoşa Başkent Lions Kulübü heyetleri, dün ziyaret ettikleri Lefkoşa Çocuk Yuvası Sorumlusu Melek Alp’e teslimatı gerçekleştirdi.

“Her zaman yanınızdayız”

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Pervin Gürler “Yuvanın ve burada bulunan çocukların olası ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanınızdayız” dedi.

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Rezan Şekerzade de, Yönetim Kurulu Kararıyla ana aktivite olarak Yuva’nın gerek duyulan yerlerinin tamiratı ve konforunun sağlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Teslimatta konuşan Yuva sorumlusu Melek Alp “Her iki kulübe de ihtiyaçlarımızın giderilmesine yönelik duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederiz. İyi ki varsınız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2020, 11:44